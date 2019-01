Un salto para una mayor protección

Todo el camino se inicia con la presentación de una denuncia por parte de la víctima en la Comisaría de la Policía Nacional, en donde ya se hace una primera valoración del riesgo , con la que se determina la asignación de la víctima a través del protocolo firmado entre los dos cuerpos de seguridad. Asimismo, con la sentencia en la mano que dictamina el juzgado se realiza una valoración policial de la evolución del riesgo. Esto se hace a través de un cuestionario estandarizado a nivel nacional, a partir del cual se determina la situación en la que se encuentra la víctima. Posteriormente, se van realizando nuevas evaluaciones para conocer el estado del caso. Así, con las mujeres que trabaja la Policía Local, las revisiones se realizan una vez al mes si el riesgo es medio y cada dos meses si el peligro es bajo o no apreciado.

En la actualidad, maneja 48 casos de violencia machista calificados con riesgo no apreciado, bajo y medio , siendo responsabilidad de la Policía Nacional los casos de riesgo alto o extremo, aunque los patrulleros de la Policía Local también colaboran en las labores de protección de los hogares de las víctimas cuando el peligro es muy elevado, manteniéndose la vigilancia hasta que se consigue detener al agresor.

86 víctimas atendidas desde la integración en el programa

Los datos ofrecidos hace una semana por el Ayuntamiento de Cádiz sobre la situación de la violencia de género en la ciudad y la implicación de la Policía Local son una buena muestra de la lacra que supone la violencia machista para la sociedad. Así, en los primeros 14 meses de integración del cuerpo municipal en el sistema VioGén ha atendido un total de 86 casos. Hay que tener en cuenta que éste no es el total de mujeres afectadas por la violencia de género en la capital gaditana, ya que, en función de la valoración del riesgo que sufre la víctima, la Policía Local trabaja con los casos en los que el peligro se considera como no apreciado, bajo o medio, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía hace lo propio cuando el riesgo es alto o extremo. De esta manera, en función de la primera valoración de la Policía Nacional, al grupo VioGén, perteneciente al grupo Bravo de la Policía Local, se le han asignado 30 expedientes de víctimas con un riesgo medio, 34 con un riesgo bajo y 22 con un riesgo no apreciado. Uno de los aspectos más relevantes del trabajo que realiza la Policía Local es el seguimiento a las mujeres que sufren malos tratos, siendo el objetivo de las instituciones que el peligro desaparezca. Así, las estadísticas recogidas por la Policía Local señalan que la protección que realiza este cuerpo dura una media de 108 días, que es el tiempo en el que el riesgo desaparece y el expediente pasa a ser inactivo. Asimismo, la víctima gaditana que más tiempo ha estado activa dentro del sistema de protección ha permanecido en él durante 412 días y la que menos lo ha hecho durante dos días. Asimismo, el 41% de las mujeres han estado en el sistema entre uno y seis meses, el 36% menos de un mes y el 23% más de seis meses.