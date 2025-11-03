Este viernes se presenta el cartel anunciador de la salida procesional de la Virgen Milagrosa desde el colegio San Vicente de Paúl de Cádiz
La periodista de Onda Cero Carmen Paúl conducirá el acto y el cofrade Andrés García Requejo presentará el cartel anunciador de esta procesión que tendrá lugar el 28 de noviembre
También se presentará la agenda de actos que rodeará a la citada salida procesional
La Virgen Milagrosa se asomará de nuevo a las calles de Cádiz
La capilla del colegio San Vicente de Paúl de Cádiz acogerá este próximo viernes, 7 de noviembre, a partir de las seis y media de la tarde, la presentación del cartel anunciador de la salida procesional de la Virgen Milagrosa que tendrá lugar a finales de este mes.
A su vez, en el mismo acto se dará a conocer la agenda de actos que rodeará a esta esperada convocatoria. Esta parte correrá a cargo de la periodista de Onda Cero Carmen Paúl. La presentación del carntel anunciador quedará en manos de Andrés García Requejo.
Recordar que García Requejo fue nombrado pregonero de la Semana Santa en 2020, pero por culpa del Covid no pudo llevar a cabo esta encomienda. Andrés García Requejo ha participado en varias revistas cofrades y ha sido pregonero de varias Dolorosas de Cádiz: de la Virgen de Las Penas de La Palma, la Virgen de la Caridad de la Hermandad de Las Penas y Dolores de Descendimiento. También de la Inmaculada de la Salle y Amparo de la Hermandad de Borriquita.
Con este currículo a sus espaldas, los organizadores de esta salida procesional invitaron a Carmen Paúl a conducir el acto y a García Requejo a llevar a cabo la presentación del cartel en sí.
Cabe recordar que la imagen de la Virgen Milagrosa, una talla de los talleres Tena (Valencia), se venera habitualmente en la capilla de la Casa Oviedo de la plaza de Candelaria, residencia de las Hijas de la Caridad. Desde allí partirá el viernes 21 de noviembre a las 18:00 horas en un traslado hacia el colegio, donde permanecerá hasta la salida procesional del 28 de noviembre, prevista a las 17:30 horas. El regreso a Candelaria será el domingo 30 a las 9:00 horas.
