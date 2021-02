El vídeo de Cádiz en 1954: Historias de la plaza de la Catedral

A pesar del tiempo transcurrido, el vídeo con imágenes de Cádiz en 1954 propiedad de un coleccionista canadiense ha permitido a muchos gaditanos recuperar recuerdos de aquella época, descubrir los rostros juveniles de sus familiares captados por la cámara y, para muchos, retroceder a una ciudad desconocida.

Enrique Cabrera Capitán es uno de aquellos a los que le han vuelto imágenes de su infancia y juventud, especialmente al centrarse el vídeo durante buena parte en la plaza de la Catedral, su lugar de residencia. Veterano del comercio, animador de la vida cultural de la ciudad, Enrique Cabrera le pone nombre a muchas de las secuencias recuperadas del Cádiz de 1954.

"Me ha emocionado mucho ver este vídeo porque yo vivía en esta zona y porque mi padre tenía un negocio en la plaza de la Catedral". La proyección recupera claramente el local de Almacenes Barcelona, que aún aguantaría unas décadas más, las tiendas de Simón, Tejada, almacenes Martín y la emblemática fachada del Bar Terraza que junto a Casa Hidalgo (que entonces funcionaba como ultramarinos) son los únicos comercios que subsisten cerca de 70 años más tarde.

"En la plaza estaba también el puesto de Juan 'el de los caramelos'. Se ve la entrada al Pópulo desde el Arco de la Rosa y el viejo colegio de San Martín".

La estatua del obispo Silos Moreno aún presidía el centro del recinto, que dos décadas más tarde se convertirá en un aparcamiento para vehículos hasta que en la década de los ochenta la plaza se reformó con la imagen actual, reubicándose la estatua del obispo.

Enrique Cabrera le pone también nombre la carro que aparece en los primeros segundos del vídeo: "Era de una empresa llamada Cubiella y estaba cargado de diverso material", junto a dos carros más, uno para el reparto del pan de la Panificadora Eureka y otro que transportaba sacos de harina de la Harinera Castro.

Junto al coche de caballos cerrado de las Hermanitas de los Pobres, recuerda Cabrera que en esta época existía otro "más lujoso" propiedad de Félix Castro, dueño de la Harinera, "que estaba tapizado de blanco y que cedía al Cabildo Catedral y a las parroquias para su uso como coche de respeto en las procesiones pascuales".

Salvo aquellas grabaciones que familias gaditanas atesoren en sus archivos familiares, el documento ahora conocido tiene un evidente valor histórico, especialmente por la calidad de sus imágenes y por las referencias históricas que recupera. El Cádiz de 1954 no era una ciudad turística y menos de visitantes extranjeros que pudiesen estar interesados por grabar sus paseos por la capital. Y entre los vecinos, más allá de la burguesía que aún no se había marchado a otras poblaciones de la Bahía, la mayoría de la población no tenía recurso para adquirir estos equipos de grabación.