"Cada vez está más cerca el día de vuelta de Los Deliqüentes"

Marcos del Ojo (Jerez, 1982) es conocido mundialmente como El Canijo de Jerez. La alegría y el buenrrollismo es su estado natural. Alegre, dicharachero, desvergonzado, garrapatero. Su canción da nombre al festival Primavera Trompetera, así que es un fijo en el cartel. Este año actuará el viernes. Él lo prefiere, dice, porque la gente está calentita. Si sube al escenario sólo hay una cosa asegurada: el espectáculo.

–¿En qué líos anda metido?

–Ahora mismo estoy más tranquilito, estoy escribiendo canciones nuevas. Llevaba tres o cuatro años viviendo en Madrid y ya me he venido aquí a Chiclana definitivamente. Estoy en ese triángulo: Chiclana, Madrid, Jerez. A Madrid voy de promo, a ver a los amigos y eso, pero normalmente estoy metido en mi casita en la playa, escribiendo canciones nuevas y tocando los fines de semana, claro, con la gira de Manual de Jaleo. Haciendo deporte también, comiendo sano y también hay algún que otro colocón de vez en cuando (risas).

"Sacaré un disco de El Canijo de Jerez, a no ser que cambie de idea y escriba un libro o haga una película”

"Este año por finme he decidido yme voy un mes a Argentina, a conocer aquella tierra y a ver qué se encarta”

–Tranquilo, sus amigos dicen del deporte también se sale.

–Hombre, todo no va a ser correr…( risas).

–También cuentan que va a cruzar el charco. ¿Qué hay de cierto en esto?

–Llevo muchos años queriendo pisar Argentina, porque me escribe mucho público desde la época de Los Delinqüentes. Por lo visto son fan a tope. Mi ‘compare’ Diego Pozo ‘El Ratón’ me contó que estuvo con ‘Muchachito’ tocando allí, hicieron un par de temas de Los Delinqüentes como Pirata del Estrecho o El Aire de la Calle y que todo el mundo cantaba, que lo paraban por la calle…Entonces, empecé a recibir mensajes de gente por las redes sociales para saber cuándo iba a Argentina. Este año por fin me he decidido, he hablado con un grupo de amigos míos, Los Quijotes, y han buscado una serie de conciertos. Me voy un mes y pico a conocer aquella tierra, a tocar y a ver qué se encarta por allí.

–Y además de eso, ¿qué pasa por su cabeza? Nuevo disco en solitario, Los Delinqüentes, otro proyecto...

–Para Los Delinqüentes creo que habrá que esperar un pelín más a que se alineen un poco más los astros y encontrar el momento bueno para disfrutarlo, pero cada vez está más cerca. Estoy haciendo canciones nuevas que creo que son más para El Canijo de Jerez que para Los Delinqüentes por la composición y el rollo que llevan. Seguramente sacaré un disco de El Canijo de Jerez, a no ser que cambie de rumbo y diga que voy a sacar un libro…(risas). Voy a sacar una película. No lo sé. Los Delinqüentes nos juntaremos, por supuesto, creo que cada vez está más cerca ese día.

–¿Para ese nuevo disco, libro o película se irá de viaje?

–No creo. Tengo 16 canciones compuestas ya y las he compuesto aquí en mi casa. Esta vez no he necesitado viaje, pero en Argentina si salen canciones pues se escriben y se guardan. Lo importante es saber transmitir con la guitarra, conectarte con el instrumento y expresar lo que llevas dentro. Da igual la hora del día.

–Eso no hay duda de que se le da bien. Lo hará en el Primavera Trompetera,supongo.

–Para mí es uno de los eventos más esperados del año, no sólo porque lleve ese pedazo de título de canción, Primavera Trompetera, que representa la llegada de la Primavera y el buen rollo, sino porque se hace en mi tierra, Jerez de la Frontera, que para mí es la mejor tierra del mundo. Se hace en el Circuito de Jerez, que es emblemático, y voy a compartir cartel con un montón de colegas. Hay muchos buenos artistas. Desde mis hermanos Tomasito, Juanito Makandé, Mala Rodríguez y Miguel Campello a gente como Alboroise, Apollo 440. ¿La verdad? Mola.

–Por primera vez desde que son dos días de festival actuará el viernes. ¿Qué le parece a usted esto?

–A mí me da igual. Incluso lo prefiero. La vamos a liar, ‘compare’. Me parece que toco sobre la 1 o las 2 de la mañana. Me parece una hora cojonuda. A esa hora está la gente encendida (risas). Estoy muy contento, de verdad, porque este año es el quinto aniversario y se han vendido muchas entradas. Por lo visto es de los años quemás entradas se han vendido según me cuentan desde la organización. Eso va a estar calentito. Eso va a estar muy muy calentito y tengo muchas ganas de cantar los grandes temas de Los Delinqüentes que siempre me acompañan, que cantamos en directo siempre. La Primavera Trompetera; El Aire de la Calle, homenaje siempre a mi compare Migue Benítez, que siempre lo llevo conmigo, y cantaré las canciones que están funcionando muy bien demi último disco. Volar sin alas, Como la yerba, Libera la Fiera. Llevo un repertorio cañero, ‘compadre’.

–Si tuviera la oportunidad, ¿qué le gustaría decirle al mundo?

–Pues mira,me gustaría decirle al mundo muy seriamente que mi comida preferida son las gambas al ajillo. Me encantan. Así que, si me veis por ahí, invitadme a unas gambitas al ajillo y yo invito a la cerveza (risas).