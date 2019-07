El verano probablemente sea la época del año en que más sufren las mascotas y, por tanto, mejor tenemos que protegerlas. El calor acecha a su salud y siempre es conveniente tener algunos cuidados especiales para prevenir posibles patologías.

Cuenta Cristina Velasco, presidenta del Colegio de Veterinarios de Cádiz, que siempre es aconsejable visitar al veterinario asiduamente para que nos informe del estado del animal. No todas las mascotas precisan de los mismos cuidados ya que algunas mascotas que están más preparadas para soportar épocas calurosas. No solo influye el tipo de animal, también la raza. Justamente, respecto a los perros, las razas chatas son con las que hay que tener más precaución ya que suelen sufrir más con el calor.

Durante la época estival, las patologías más comunes suelen ser problemas en la piel o alergias. José Paredes, veterinario de Cádiz, nos cuenta que hay que tener especial cuidado con dos tipos de problemas importantes.

El primero serían los parásitos externos, más asiduos en la temporada veraniega. Incluimos aquí las pulgas, las garrapatas y mosquitos. El segundo problema son los golpes de calor y los cuadros de deshidratación, que pueden provocar un colapso y por consiguiente la muerte súbita del animal.

A cada problema, una solución. Así, para disuadir a los agentes externos debemos contar con antiparasitarios. Cada animal necesita unos antiparasitarios diferentes que dependerán de sus hábitos de vida y de la raza. Si no logramos controlar esto, los agentes externos podrían contagiar a los perros y, después, estos transmitirán las enfermedades a las personas. Respecto a la deshidratación las soluciones son más sencillas y lógicas. No pasear a los perros en las horas más calurosas del día, que el animal tenga siempre agua a su disposición o refrescarle con agua para bajar su temperatura corporal. Aquí debemos incluir otras precauciones, como no dejar a los animales en espacio cerrado como puede ser un coche.

Lo más importante es estar siempre al tanto de que las mascotas estén vacunadas

Hay una serie de consejos aportados por especialistas que debemos tener el cuenta para prevenir este tipo de problemas en el verano, empezando siempre por estar pendientes de que el animal tenga todas las vacunas. Al ser un periodo común de vacaciones, también será importante estar siempre informado de cómo debemos viajar con las mascotas o dejarlas bien cuidadas con familiares, amigos o centros específicos para animales.