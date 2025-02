Vecinos denuncian que el servicio de recogida de muebles de Cádiz "deja mucho que desear"

Cádiz/La historia pinta mal si es cierta la historia que narraba este martes un vecino de Cádiz, más concretamente de La Laguna a este periódico.

Al parecer, este gaditano lo único que necesita es hacer las cosas bien. Mal hechas estarían si cogiera lo muebles y enseres de los que necesita deshacerse y los colocara a las puertas de su edificio o junto al primer contenedor que le pille más cerca. Pero no es así: "Me gusta hacer las cosas bien y el resto de los gaditanos no tienen por qué pagar el mal funcionamiento de este servicio de recogida municipal".

Afirma que lleva varios días intentando hablar con alguien de este servicio que a día de hoy se encuentra en manos de la empresa Valoriza, pero "es del todo imposible. Hicieron publicidad de un teléfono móvil para solicitar una recogida, pero, al parecer, el móvil lo han cancelado sin dejar demasiadas opciones".

Siguiente paso de este vecino: ponerse en contacto con el fijo de este servicio municipal de recogida de muebles y enseres. Es el 956262611. "Ahí me atienden de manera muy amable pero tardan mucho tiempo el coger el teléfono". Pero ahí tampoco le dan una solución "Esto pinta mal".

Ha intentado ir más allá: ha pedido cita con el concejal del ramo, José Carlos Teruel, pero le dicen que no es posible hablar con él, lo ha intentado por medio de la secretaria del alcalde pero, al parecer le dice que le pasa el aviso.

El caso es que este buen ciudadano sigue con sus muebles viejos en el interior de su vivienda sin poder disponer de este servicio porque le es del todo imposible comunicar el encargo.

"Pero no se crea que me pasa a mí solo. Dese una vueltecita por La Laguna, uno de los barrios más populosos de Cádiz y podrá comprobar como otros vecinos o no son tan disciplinados como yo o bien han conseguido dejar el encargo pero nunca llegó a venir nadie para llevarse sus enseres".

Este vecino pide a este medio a ver si alguien del Ayuntamiento pone pie en pared para que este servicio tan esencial no sólo como tal para la ciudadanía sino también para asegurarnos de que la ciudad no se llena de enseres, colchones, muebles viejos, etcétera, junto a los contenedores de basura de la ciudad.