Desconcierto, descontrol, pero, sobre todo satisfacción. Es la sensación que transmite el presidente de los farmacéuticos de la provincia de Cádiz, Eduardo Cervilla, que ayer se mostraba contento por el hecho de que, desde la semana pasada, un buen número de empleados de las boticas gaditanas han recibido ya la primera de las dosis de la vacuna contra el Covid.

En cuanto al "desconcierto" o al "descontrol", Cervilla se muestra comprensivo, pero advierte que aún son muchas las farmacias cuyos profesionales no han sido aún vacunados, o incluso, dentro de una misma farmacia puede haber unos empleados vacunados y otros no. "Entiendo que aquí lo que prevalece es el número de vacunas con las que dispongan", comenta Cervilla, a lo que suma que comparte la idea de que el criterio responda a sesgos de edad.

A su vez, ese cierto descontrol también está relacionado con el tipo de vacuna que están recibiendo, ya que a los menores de 55 años se les está inoculando la Astrazeneca, a los mayores de 89 años se les está poniendo la Pfizer o la Moderna y, por ejemplo, según testimonio de Eduardo Cervilla, en Jerez "noes tán poniendo a todos la Moderna, al igual que en el Puerta del Mar".

Los farmacéuticos de Campo de Gibraltar fueron los primeros en ser vacunados, concretamente los distritos de Algeciras y La Línea; el jueves se empezó en Jerez y este lunes en el hospital de la capital.

El presidente del colegio profesional alertó también que, por ejemplo, en la Sierra aún no se ha vacunado a ningún farmacéutico, "pero entiendo que, al final, todos estaremos vacunados, que es lo principal".

En cuanto a la variedad de vacunas, Cervilla se muestra del todo confiado en que la efectividad de todas las marcas será la misma y lo que hacen todas es aminorar en un 75% los síntomas que se padecen al contraer la enfermedad, "quedándose la cosa en casi como un resfriado", evitando así tanto la hospitalización como el posible fallecimiento. Eso sí, Cervilla alerta que aunque el vacunado no tenga los síntomas, la capacidad de contagiar al resto de personas no vacunadas es la misma, por lo que no se podrá bajar la guardia y mantener las medidas de seguridad establecidas desde hace ya un año en todas las boticas de la provincia.