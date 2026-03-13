Ustea denuncia el retraso del Ayuntamiento de Cádiz en la campaña de matriculación de la escuela pública

El concejal José Manuel Verdulla, y Rosa Parra y Esther Mata, miembros de la Flampa, en la presentación de la campaña.

El sindicato Ustea Cádiz denuncia el retraso del Ayuntamiento de Cádiz en el inicio de la campaña municipal de promoción de la escolarización en los centros públicos de la ciudad, cuyo periodo oficial de matriculación se desarrolla entre el 1 y el 31 de marzo.

Sin embargo, según han señalado fuentes del sindicato, "no ha sido hasta este 13 de marzo" cuando operarios municipales han comenzado a colocar en algunos centros educativos pancartas anunciando la campaña, fecha en la que ya ha transcurrido "prácticamente la mitad del periodo de escolarización".

Desde Ustea se asegura que estas pancartas se han empezado a instalar en centros como el CEIP Juan Carlos Aragón y el CEIP Tierno Galván, mientras que a día de hoy otros colegios siguen sin lucir esta pancarta, como es el caso del CEIP Gadir.

El sindicato recuerda que este año el Ayuntamiento de Cádiz asumió la acción y la inversión destinada a esta campaña informativa, una iniciativa que en cursos anteriores venían impulsando principalmente plataformas ciudadanas y colectivos en defensa de la escuela pública. "Sin embargo, consideramos que la actuación municipal no ha tenido la planificación, ni la importancia, que requiere un proceso clave para las familias. Si el periodo de matriculación comienza el 1 de marzo, no tiene sentido que la cartelería empiece a aparecer cuando ya ha pasado buena parte del plazo", se quejan

Además del retraso en la colocación de las pancartas, desde Ustea critican "el diseño deficiente" de las pancartas "ya que resulta excesivamente genérico pues se limita a mostrar el nombre del centro junto al lema “Escuela pública” y un elemento gráfico, sin ofrecer información que ayude a las familias a conocer mejor la oferta educativa de cada colegio; incluso rotulando palabras de cualidades de la escuela pública en un tono casi transparente que las invisibiliza".

Desde el sindicato también se apunta que parte del material de difusión prometido por el Ayuntamiento, "como la inversión en flyers informativos", está llegando "tarde a algunos centros educativos", lo que reduce aún más la eficacia de una campaña que debería servir para reforzar la visibilidad y el apoyo a la educación pública.

Por todo ello, desde Ustea se insta al Ayuntamiento de Cádiz a "planificar con mayor antelación" futuras campañas de matriculación y a "respetar los plazos del proceso, para que realmente puedan cumplir su función de informar y orientar a las familias.