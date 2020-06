La Universidad de Cádiz ha movilizado desde principios de año más de 3,6 millones de euros para infraestructuras en el Campus de la capital. Esta semana el rector de la UCA, Francisco Piniella, ha mantenido una reunión con el alcalde José María González ‘Kichi’ en el que se hizo un repaso a los proyectos que ambas instituciones tienen entre manos merced al convenio que se firmó hace más de un año con el gobierno del anterior rector, Eduardo González Mazo.

Piniella tiene muy claro que desde la Universidad de Cádiz se han hecho los deberes “en el desarrollo y el fortalecimiento del Campus de Cádiz” sin olvidar al resto. Si hay un proyecto estrella en el futuro es el del traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel.

Cabe recordar que en septiembre de 2019 se entregó el proyecto completo al consejero de Universidades de la Junta, Rogelio Velasco, y en noviembre, tras una reunión con el mismo, se le hizo entrega de la modificación que le había solicitado para el fortalecimiento científico del proyecto. Esto tenía como objetivo la posibilidad de incrementar la financiación con fondos europeos, después de que la Junta obligara a una triple financiación para poder darle viabilidad al proyecto: inversión de la Junta mediante un Plan de Infraestructuras, los fondos europeos y los remanentes no afectados de la UCA.

Sin embargo, desde entonces desde la UCA “no hemos estado cruzados de brazos”, tal y como advierte Piniella. Para ello recuerda que se han hecho labores de limpieza en el edificio y un profundo estudio arqueológico que se hizo público en enero y que reveló novedades de impacto para la historia de Cádiz en la época fenicia.

El rector afirma que tiene muy avanzado el proyecto “pero no podemos licitar la obra hasta que no haya garantías de financiación”. En este caso, advierte que “sería una temeridad, ya que no sale adelante sólo con la aportación de los remanentes no afectados”.

Pero no sólo se está centrado en Valcárcel. Por ejemplo, en la facultad de Medicina están muy avanzadas las obras de la Fase II de climatización en todos los espacios, la reforma de los pasillos y patios, de los laboratorios (el de medicina legal ya se ha concluido) y de aulas.

Así, para las pruebas de acceso de la primera semana de julio estarán disponibles las dos grandes aulas de la facultad y el conjunto de la obra se terminará antes de final del verano. Toda esta obra tiene un presupuesto de 1.657.000 euros.

En lo que se refiere al Aulario Simón Bolívar, se están terminando las obras de revestimiento y acondicionamiento de la fachada para mejoras de eficiencia energética. Las previsiones de la UCA es que a finales del mes de julio estarán concluidas para unos trabajos que han tenido un coste de medio millón de euros.

A ello hay que unirle las labores que se van a realizar en el Rectorado en el Centro Cultural Reina Sofía, que fue el principal edificio que recibió del Ayuntamiento de Cádiz en el convenio urbanístico firmado entre las dos instituciones. Este proyecto se encuentra en el Servicio de Contratación para su licitación. Contempla, entre otras actuaciones, la compartimentación interior para despachos e instalación de puestos de trabajo con todos sus requerimientos de conexión, acondicionamiento climático del edificio e intervenciones en revestimiento.

En el Rectorado se van a integrar el gabinete del rector, la Secretaría General, el Registro General, Consejo social, los servicios jurídicos y auditoría. El presupuesto que se va a destinar para esta obra será de 725.000 euros.

En los 3,6 millones de euros también se incluye los 725.000 euros de las obras de adecuación del edificio Hospital Real, en el que se encuentra la gerencia de la UCA desde el mes de marzo pasado y que se han concluido en el primer trimestre del año.

Después está la tarea de otras administraciones, como por ejemplo que la Junta de Andalucía dé garantía de financiación al proyecto de Valcárcel, algo que se encuentra todavía en el aire.Por su parte, en lo que se refiere al Ayuntamiento de Cádiz ya ha anunciado que va a acometer próximamente las obras del Teatro Pemán con los 1,1 millones que le entregó la UCA merced al convenio firmado entre las dos instituciones y que va a permitir un uso compartido a modo de paraninfo al aire libre.

El Consistorio también tendrá que actuar en la pérgola de Santa Bárbara para que la UCA pueda darle uso expositivo y la cesión del Campo de las Balas para las pistas deportivas de Ciencias de la Educación y la aprobación en pleno del cambio de uso de hotelero a universitario en Valcárcel.

La Universidad de Cádiz precisa que este último paso se hará cuando pueda pedir la licencia de obra una vez que se le garantice la financiación.