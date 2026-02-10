La UCA conmemora el 11F con ciencia en las aulas, encuentros con investigadoras y actividades divulgativas

La Universidad de Cádiz se suma un año más a la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11F), una fecha que pone el foco en dos objetivos inseparables: reconocer la aportación de las mujeres a la investigación y promover vocaciones científicas entre niñas y jóvenes, ampliando referentes y reduciendo las brechas de género que aún persisten en determinados ámbitos STEM.

En este marco, la UCA, a través de su Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), integrada en el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia y la Dirección General de Comunicación Estratégica, y la Unidad de Igualdad, ha elaborado una programación de actividades divulgativas y de sensibilización distribuida por distintos municipios de la provincia y dirigida tanto a la comunidad educativa como al conjunto de la ciudadanía. Y es que no se debe olvidar que, en la actualidad, la Universidad de Cádiz cuenta con 2.202 investigadores e investigadoras, de los que 994 son mujeres (un 45,1%).

Con motivo del 11F, la presencia de las investigadoras de la UCA se hace especialmente visible en un calendario que combina charlas en centros escolares, encuentros con alumnado, visitas a instalaciones científicas, talleres prácticos y acciones de comunicación en redes.

La programación se abre con iniciativas que buscan llegar lejos, más allá de la fecha central. Entre el 9 y el 13 de febrero se desarrolla la campaña ‘Ellas Cuentan’, del Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), que se realizará en redes sociales, con piezas breves que acercan a la ciudadanía la realidad cotidiana de la investigación y muestran la diversidad de perfiles y trayectorias científicas de investigadoras adscritas a este instituto. En paralelo, del 10 al 13 de febrero se activa el bloque ‘Investigadoras en el Aula 11F’, que aglutina charlas y actividades en colegios e institutos de municipios como Cádiz, Jerez, San Fernando, Puerto Real, Conil o El Puerto de Santa María, dirigidas a alumnado de Primaria y ESO. Este formato permite que la ciencia entre en clase de la mano de quienes la practican, con un objetivo claro: explicar qué se investiga en la UCA, por qué importa y qué caminos profesionales existen, sembrando curiosidad y confianza.

El arranque de la semana incorpora además propuestas de ciencia aplicada y contacto directo con el territorio. Los días 9 y 10 de febrero, la UCA impulsa talleres de restauración de plantas marinas en La Línea de la Concepción, una actividad práctica con alumnado de 1º de Bachillerato centrada en conservación y recuperación del medio marino, conectando investigación, sostenibilidad y aprendizaje experiencial. Esta iniciativa se desarrolla dentro del proyecto MARVIVA, que cuenta con la financiación de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). También, la actividad cuenta con el apoyo del proyecto MAR·INEA financiado por la Fundación MOEVE y en colaboración con el ayuntamiento de la Línea de Concepción.

Mujeres de ciencia: un camino de vocación

Este 11 de febrero, coincidiendo con la jornada internacional, el programa concentra uno de sus hitos en San Fernando, en el Palacio de Congresos, con la celebración de ‘Mujeres de ciencia: un camino de vocación’, un encuentro divulgativo dirigido a estudiantes de instituto y concebido para escuchar a científicas de la UCA y dialogar con ellas. Promovido desde el decano de la Facultad de Medicina, en colaboración con el Ayuntamiento de San Fernando, la Unidad de Igualdad y la UCC+i de la UCA, y con la coordinación de la profesora Noelia Geribaldi, la sesión incluye la participación de Esther Berrocoso, María del Carmen Camarena Delgado y Ana Belén Muñoz Manchad, con un formato que combina intervenciones divulgativas y un turno de preguntas para el público, favoreciendo el intercambio directo con el alumnado.

Además, este 11F, se abrirá de periodo de inscripción para la participación en el taller ‘Visibiliza-TE’, concebido como una jornada de formación teórico práctica para crear y mejorar perfiles de investigadoras de la UCA espacios digitales (como Wikipedia y redes sociales) y contribuir a que sus aportaciones estén mejor representadas. Esta formación será impartida en dos sesiones por el profesor Manuel Palomo, del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, y engloba dentro del proyecto ‘UCA Iguala’, subvencionado por el Instituto Andaluz de la Mujer y perteneciente a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz.

El impulso continúa el 12 de febrero con actividades que priorizan el diálogo y la experiencia directa. El Campus de Algeciras, en concreto en Escuela Politécnica Superior de Algeciras (ETSIA), acoge el ‘Café con Ciencia 11F’, encuentros con grupos reducidos de estudiantes de 4º de ESO para conversar con científicas en un ambiente cercano, con preguntas sin prisa y conversación franca sobre la investigación y las vocaciones. ‘Café con Ciencia’ es una iniciativa organizada por la Fundación Descubre, en colaboración con las principales entidades de investigación y divulgación de Andalucía, que cuenta con la financiación de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación.

De igual forma, ese mismo día se celebrará también una visita divulgativa al Instituto Universitario de Investigación Marina (INMAR) en Puerto Real, dirigida a alumnado de Bachillerato, para conocer instalaciones, proyectos y salidas profesionales vinculadas a la investigación marina.

La programación vuelve a tener un punto fuerte el 13 de febrero con una nueva sesión de ‘Mujeres de ciencia: un camino de vocación en Cádiz’, en la Facultad de Medicina, destinada a alumnado de instituto. En esta ocasión participarán las investigadoras Noelia Geribaldi, Ana Isabel Arroba, Laura Martín Díaz, Marta Ferreiro y Magdalena Cuenca, que compartirán su trabajo y su trayectoria, acercando la investigación aplicada a quienes hoy están eligiendo su futuro académico. Esta jornada será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Cádiz, el decanato de la Facultad de Medicina, la Unidad de Igualdad y la UCC+i de la UCA.

Más allá del 11F

Más allá de la semana del 11F, la UCA extiende el impacto de la programación con actividades posteriores que refuerzan el mensaje de continuidad. El 19 de febrero se celebrará en Puerto Real un encuentro con científicas de la UCA en el IES Profesor Antonio Muro, dirigido a alumnado de Bachillerato, para seguir generando referentes y mostrar itinerarios académicos y profesionales posibles. Asimismo, el 23 de febrero, la Facultad de Ciencias de la Educación acogerá la muestra ‘Preparadas listas ¡YA!: STEM y mujeres en la Ciencia’, coordinada por la profesora Begoña Sánchez, con enfoque divulgativo, orientada a despertar interés por la ciencia y la tecnología y a poner en valor la presencia de las mujeres en estos campos. Esta acción está incluida en el Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento de la Universidad de Cádiz, cofinanciado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) – Ministerio de Ciencia e Innovación.

Además de todo ello, se han programado también charlas inspiradoras con la Fundación Inspiring Girls, coordinadas por la profesora Ana Bartual, previstas para el 6 de marzo en Chipiona (CEIP Los Argonautas) y el 10 de marzo en San Fernando (IES Blas Infante).

Con este conjunto de acciones, la Universidad de Cádiz reafirma su compromiso con una ciencia más abierta, cercana y plural, apostando por una Universidad que investiga, pero que también explica, comparte y construye referentes para que las niñas y jóvenes y, con ellas, toda la sociedad, puedan imaginar el futuro con más oportunidades y menos barreras.