Un trámite menos para el ansiado dragado de la canal de acceso al puerto de Cádiz

El nuevo Muelle de La Galeona cuenta ya con esa profundidad pero no así su canal de acceso

La arena que se extraiga servirá para el relleno de la segunda fase

No sobra el dinero, y menos después del palo que ha supuestos para las arcas del puerto de Cádiz la suspensión de las escalas de cruceros que le ha dejado un agujero de no menos de 2,5 millones sólo en 2020. Así que siempre es bueno buscar la manera de reutilizar todo lo reutilizable para ahorrar en la medida de lo posible. Así, desde que la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ya tenía su mente puesta en la segunda fase de la nueva terminal, ya tenía claro que la arena que se extrajera de la obra del dragado de la canal de navegación del puerto serviría para el relleno de la futura segunda fase de la nueva terminal de contenedores, que el puerto tenía planeada licitar a mediados de este año 2021. La intención es verter la arena que se extraiga del dragado de la canal de acceso en el trozo de la ampliación del muelle que aún no se ha ejecutado. Cabe recordar que la arena utilizada en las precargas de la fase de la nueva terminal ya finalizada, procedente del dragado de la propia obra, se usó para la mejora de la calidad de los suelos de dominio público portuario de la margen izquierda del río Guadalete, en El Puerto.