Tráfico en Cádiz en la inauguración de Gades Romana: habrá cortes y cambios en la línea 2 de autobús

Las delegaciones de Tráfico y Policía Local del Ayuntamiento de Cádiz informan que con motivo del desarrollo de los actos celebrados dentro del programa municipal 'Orgullos@s de nuestra historia', que estará dedicada a Cádiz Romana, está previsto que se lleven a cabo cortes de tráfico.

Será el próximo viernes 19 de septiembre durante la celebración del espectáculo 'Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano', previo al espectáculo inaugural de la Plaza de San Juan de Dios.

Cortes de tráfico previstos

Está previsto que los cortes de tráfico comiencen sobre las 17:30 horas y se irán produciendo progresivamente bajo criterio de Policía Local en función del avance de la comitiva a lo largo del recorrido.

La salida será en la calle Jesús Caído y el itinerario será el siguientes: Parque Genovés - Paseo Carlos III - Alameda Hermanas Carvia Bernal – Alameda Apodaca – Plaza Argüelles – Plaza de España – Avenida Cuatro de Diciembre de 1977 Finalización: Plaza de San Juán de Dios Se estima que los cortes pueden durar hasta las 20:00 horas.

Cambios en la línea 2 de autobús

La línea 2 del servicio de transporte urbano, durante el corte de tráfico, tendrá como final de trayecto la Glorieta de Simón Bolívar, volviendo a su itinerario habitual una vez finalizados los cortes.

La Policía Local adoptará las medidas necesarias en cada momento en función de la evolución de la asistencia de público y del lugar de paso de la Comitiva.

Accesos a aparcamientos públicos y privados

Los accesos tanto a parkings públicos como privados pueden quedar cortados momentáneamente (dentro del tramo horario anteriormente indicado) por la celebración del evento, por lo que se solicita a los conductores que realicen una previsión en sus desplazamientos por la zona para evitar quedar afectados.

Se ruega, tanto a los usuarios de vehículos como a peatones, sigan las indicaciones dadas, en cada momento, por la Policía Local y por los responsables del evento.

Cádiz se sumerge en la época romana

Cádiz se sumergirá en la época romana con la segunda edición de ‘Orgullos@s de nuestra historia’. Del 19 al 28 de septiembre, la ciudad se engalana con numerosos monumentos romanos, destacando entre ellos una interpretación del faro romano de Gades, y se llena de actividades, eventos, exposiciones y visitas, con la reapertura al público de la Casa del Obispo.

El Ayuntamiento anima a la participación de la ciudadanía. En este Cádiz Romana además, podrás conseguir el Pasaportum Romano, Tessera Gaditana, en las exposiciones o descargarlo digitalmente. Se puede sellar en: exposiciones ubicadas en el Torreón de Puerta de Tierras, Calle Ancha 16, Castillo de Santa Catalina y Casa del Obispo; en el ciclo de conferencias Teatro del Títere Tía Norica; y, en las recreaciones históricas del Castillo de Santa Catalina.