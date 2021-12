Un trabajador de Cádiz denuncia a su jefe por acusarlo de "borracho" para intentar despedirlo

Un empleado de Socamex, una contrata de la empresa municipal Aguas de Cádiz, ha denunciado a su jefe y a dos policías locales de Cádiz por someterlo a un control de alcoholemia en su puesto de trabajo en junio de este año. El test arrojó un resultado negativo y así lo hicieron constar los agentes en su atestado, adjuntado a la querella admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz.

El trabajador, de 60 años, considera que tanto su responsable como los policías locales han incurrido en un delito de coacciones y contra la integridad moral por acusarlo de estar "borracho" mientras desempeñaba su labor cuando en realidad, dice, se había quedado dormido por la ingesta de medicamentos.

Asimismo, el empleado apunta en su denuncia que el verdadero interés de su empresa con esa prueba de alcoholemia era conseguir motivos para justificar su despedido, ya que, a la fecha de los hechos, era delegado sindical de Autonomía Obrera y, por tanto, una persona "incómoda" para la entidad.

La querella explica que el denunciante trabajaba en Socamex, una contrata de Aguas de Cádiz encargada de la red de mantenimiento del alcantarillado en la capital gaditana. En concreto, llevaba a cabo sus funciones en la estación de bombeo Alcalde Juan de Dios Molina, más conocida como La Martona, sita en la avenida de la Sanidad Pública.

En su condición de delegado de personal del sindicato Autonomía Obrera, el denunciante venía formulando continuas reivindicaciones ante los representantes de la empresa para reclamar mejoras salariales y laborales para la plantilla en la negociación de un nuevo convenio colectivo. Entre las últimas reclamaciones, resulta relevante la denuncia que formuló ante la Inspección de Trabajo tras una avería sufrida en la maquinaria encargada de subir las bombas (polipasto), lo que obligó a los trabajadores "a accionar el mecanismo de manera manual" con el consiguiente "deterioro físico" que ello suponía, detalla la querella.

Así las cosas, la madrugada del 25 de junio de 2021, el empleado se encontraba de guardia en La Martona cuando su jefe se personó en la sala de control junto a otro responsable de Socamex, "que le entregó en mano un escrito para informarle de la incoacción de un expediente por incumplimiento contractual grave por no llevar en su puesto de trabajo la mascarilla K95, según la empresa".

Una vez que los responsables le dieron el documento y salieron de la sala de control, prosigue la querella, el trabajador "se quedó dormido en un determinado momento como consecuencia de haber ingerido Nolotil para calmar un fuerte dolor lumbar". Cuando el jefe se percató de ello, "lo despertó y lo acusó de estar embriagado".

Acto seguido, continúa la denuncia, mientras el empleado se cambiaba de ropa en el vestuario para acudir al servicio de Urgencias del hospital Puerta del Mar porque el dolor no remitía, el jefe aprovechó para llamar a la Policía Local a fin de que le realizaran una prueba de alcoholemia en el centro de trabajo y así "justificar un posible despido disciplinario que pudiera servir para apartarlo de la empresa".

“Sorprendentemente, tras esa llamada, acudieron dos agentes de la Policía Local del Grupo de Atestados y, sabedores por su profesión que la prueba de alcoholemia no puede realizarse para fines privados ni para cuestiones no relacionadas con la seguridad vial o accidentes de trabajo, sometieron al trabajador de manera humillante a un test en presencia de sus compañeros, una prueba que dio como resultado 0,0 miligramos por litro en aire espirado”, expone la denuncia, que precisa además que los policías tenían constancia de que el empleado “no manejaba vehículo alguno”. “Se desconoce por qué quisieron entrar al juego”, apostilla.

A continuación, el encargado, "consciente de lo desproporcionado de su actuación", se ofreció para que otro responsable trasladase al trabajador al hospital, dado su estado de salud; y, aunque en un principio éste se negó, al final accedió "para no hacer más tensa e irritante" la situación. Una vez en el centro hospitalario, le diagnosticaron lumbalgia y recibió medicación intravenosa.

Desde el 26 de julio de 2021, el denunciante se encuentra de baja laboral por los dolores de espalda que sufre así como por un trastorno de ansiedad que padece a raíz del episodio vivido, tal y como se acredita con informes médicos aportados a la querella. "El hombre tiene miedo a reincorporarse a su puesto por las nuevas represalias que pueda sufrir y por verse frente a sus compañeros como un borracho. Asimismo, admite que hace años tuvo algunos problemas con el alcohol, afortunadamente superados".