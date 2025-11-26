'Los toreros de Cádiz inventaron el flamenco', conferencia de Guillermo Boto en la AVV Segunda Aguada

Dentro de las actividades culturales que viene desarrollando durante este último trimestre del año la asociación de vecinos Segunda Aguada, el próximo día 26 de noviembre a las 19:00 horas en el IES Rafael Alberti tendrá lugar la conferencia de Guillermo Boto Arnau 'Los toreros de Cádiz inventaron el flamenco'.

El ponente, ginecólogo y estudioso de la historia de Cádiz, del flamenco y el toreo, cuenta con importantes investigaciones sobre el origen y expansión del flamenco y numerosos libros, entre los que destaca 'Cádiz, origen del toreo a pie', 'Paquiro ante la historia' o 'Los toros de la libertad', entre otros. Guillermo Boto además es miembro de honor y presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz, así como ateneísta de mérito, articulista, médico y conferenciante.

Acompañando la conferencia, los asistentes podrán disfrutar de la guitarra de Juan Antonio Gómez, así como del cante de Jesús Barrios Collantes, más conocido como 'El Canastero', quien ostenta el título ganado de haber ganado tres veces consecutivas el primer premio en el Concurso Nacional de Cante por Alegrías. 'El Canastero' es autor del disco 'Cositas de mi tierra' y en su trayectoria ha visitado diversos puntos de la geografía nacional coincidiendo con artistas de la talla de Camarón de la Isla, Rocío Jurado o Chano Lobato.

También participarán la bailaora Charo Pedraja y el bailaor Jesús Helmo. La entrada será libre y gratuita hasta completar aforo.