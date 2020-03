A los 9 años ya lo tenía claro. Desde esa edad -cuando empezó a practica Windsfurf- Juanma Moreno (El Puerto, 1987) sabía que quería participar en unos Juegos Olímpicos. Ha trabajado duro y tan sólo a cuatro meses de la fecha, cuando parecía que tocaba el sueño con la punta de los dedos, llegó el coronavirus y los pospuso todo. "Me lo esperaba. Ha sido la decisión más correcta y lo que tenía que hacerse". Tokio 2020 tendrá que esperar.

No obstante, el deportista portuense no se rinde y sigue entrenando en su casa con un circuito que ha preparado. "Lógicamente, toda mi vida está enfocada al deporte y con el confinamiento mi principal preocupación era poder seguir entrenando, pero he conseguido hacerme un gimnasio. En cuanto a la parte mental también voy bien aunque es verdad que ahora mismo estoy trabajando mucho con mi socio en mi negocio", explica Moreno. De quien habla es de Pablo Guitián (también regatista) con quien montó hace unos años la sala de escape Scape Cube.

Como se puede comprobar a Moreno no le sobra el tiempo y el aplazamiento de la cita olímpica se lo toma con filosofía. "Todo esto me lo tomo como una oportunidad para seguir mejorando. No me lo he tomado a mal. Es una forma de superación y hay que afrontarlo", asegura. "Es muy difícil ver el lado positivo, pero lo hay: apreciar las cosas del día a día, dar valor a lo que tenemos...". Para acabar esta entrevista le pregunto por una recomendación. "Sólo le digo a la gente que utilice este periodo a modo de introspectiva, que medite y vea hacia dónde quieren ir. No van a tener una ocasión como esta en la vida".