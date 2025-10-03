Thaïs Gamaza presenta ‘Inventario de siembra’ en la Fundación Ory de Cádiz

La escritora Thaïs Gamaza debuta con su primer libro, Inventario de siembra (Editorial 16), y su estreno tendrá lugar dentro del ciclo Cuentos sin hadas de la Fundación Carlos Edmundo de Ory de Cádiz. La actividad se desarrollará el sábado 4 de octubre en Ancha 16, a partir de las 12.30 horas. Para la ocasión, la autora estará acompañada por la poeta María Alcantarilla. La actividad cuenta con el respaldo de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz.

Este libro de relatos reúne historias de mujeres que, desde geografías y épocas diversas, comparten una misma semilla: la voluntad de romper con las normas impuestas y desafiar lo que la sociedad espera de ellas. Nancy Cunard, Emma Goldman, Camille Claudel, Unica Zürn o Theresa Cha, entre otras, protagonizan un mosaico de vidas de mujeres que apostaron por la libertad, el arte y la autenticidad, aun a costa de la incomprensión o el exilio. Inventario de siembra no es solo una reivindicación de figuras olvidadas o marginadas, sino un canto coral a la excentricidad, la creatividad y la resistencia. Un homenaje literario a la valentía de romper moldes y a la necesidad de cultivar nuevas miradas sobre la historia de la libertad femenina.

Thaïs Gamaza (Cádiz), ha realizado estudios de creación y corrección literaria. Uno de sus proyectos más recientes ha sido una antología de poemas realizada por alumnos del Colegio Argantonio que, a partir de un poema de Carlos Edmundo de Ory, realizaron sus propias creaciones. El resultado final, reunido bajo el título Sueño palabra que sueña, un aerolito del poeta gaditano, se presentó en la última edición de la Feria del Libro ante más de 200 asistentes y el trabajo ha tenido repercusión en lugares tan lejanos como el Lehman College de Nueva York.

Sus relatos han sido premiados a nivel nacional e internacional y ha publicado en antologías en España y Latinoamérica. Además, ha colaborado en medios como Los Diablos Azules, Zenda o en la revista literaria Calle del Aire.