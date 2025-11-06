Un técnico de emergencias sanitarias del 061 de Cádiz participa en un contingente de ayuda humanitaria a Jamaica

Una decena de profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) participan en el contingente de ayuda humanitaria enviado a Jamaica tras el huracán Melissa ocurrido en la zona el pasado 28 de octubre. Se trata de profesionales del Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta a Emergencias (START por sus siglas en inglés Spanish Technical Aid Response Team), que depende de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID).

Entre estos profesionales destaca la presencia de Juan Pérez, técnico de emergencias sanitarias del 061 de Cádiz, que forma parte del equipo del Centro de Emergencias Sanitarias 061 compuesto por José Luis Lozano, médico del 061 de Sevilla y Concepción Ric, enfermera del 061 de Málaga. A Jamaica también irá Antonio José Zurita, enfermero del Hospital Metropolitano de Granada, Virginia Durán, médica de cirugía general del Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), Marta Estébanez, enfermera del hospital Universitario Virgen de la Victoria (Málaga), Sheila Jiménez y Ana Belén Hidalgo, enfermeras del hospital de San Agustín (Linares), Concepción Ruíz, médica- anestesióloga del hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba), Elena Cano, médica.- anestesióloga del hospital Universitario Virgen de las Nieves (Granada) y un equipo del Centro de Emergencias Sanitarias 061 compuesto por José Luis Lozano, médico del 061 de Sevilla y Concepción Ric, enfermera del 061 de Málaga.

La AECID ha decidido activar el Equipo Médico de Emergencias de la Cooperación Española, START, aunque Jamaica no sea un país prioritario de la cooperación española. Se espera que el 5 de noviembre de 2025 llegue a Jamaica ese equipo médico. El Equipo START está diseñado para desplegarse en países y territorios afectados por desastres. Además de ofrecer personal médico especializado, cuenta con la capacidad de desplegar hospitales de campaña de nivel 1 (EMT-1) y de nivel 2 (EMT-2), este último con capacidad quirúrgica, que sería el que se va a desplegar en Jamaica.

Este hospital de campaña funciona 24 horas al día, pudiendo atender a 200 personas en ese intervalo temporal. El despliegue contará con personal sanitario perteneciente al sistema nacional de salud de diversas Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas. Se prevé que el Equipo esté formado por unas 70 personas, Andalucía, con 10 profesionales, es la segunda Comunidad Autónoma que más personal aporta, por detrás de Madrid con 31 profesionales. Otras Comunidades Autónomas y personal que aportan son, por ejemplo: Aragón, 5; Valencia, 5; Castilla y León, 7, Murcia, 5, entre otras.

Grupo START en Andalucía

El grupo START nació en 2016 y es un equipo mayoritariamente sanitario y preparado para actuar en menos de 72 horas en toda emergencia humanitaria en que la cooperación española decida intervenir. El equipo andaluz del grupo START está compuesto por un total de 64 profesionales e incluye personal médico y de enfermería, así como de otras categorías sanitarias. Y pueden solicitar la participación en él expertos en agua y saneamiento, logística, técnicos en electricidad y electrónica, entre otros profesionales.

El SAS promueve la cooperación al desarrollo, colaborando con entidades sin ánimo de lucro y facilitando la incorporación de profesionales a proyectos específicos.

Así, entre sus principales contribuciones para mejorar la asistencia sanitaria y la salud de determinados pueblos y países, el SAS facilita la participación de su personal en proyectos de cooperación al desarrollo, ofrece asistencia sanitaria humanitaria y transfiere material a proyectos de ayuda humanitaria y de desarrollo.

Para canalizar la puesta en marcha de estos proyectos, el SAS cuenta con el Fondo de Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria, un instrumento que desde 1999 está al servicio de los profesionales y entidades que desean dedicar tiempo, conocimientos y recursos a intentar paliar necesidades de salud en países que se encuentran en situación de emergencia o con importantes carencias sanitarias