SoloSurf celebra este viernes en Cádiz una jornada de divulgación

La Asociación SoloSurf ha organizado una jornada de divulgación social, técnica y académico-científica que la Asociación para este viernes, 28 de noviembre, que tendrá lugar en las dependencias municipales del Instituto de Fomento de Empleo y Formación, sitas en la Cuesta de las Calesas. El acto se organiza bajo el auspicio del Ayuntamiento de Cádiz y el apoyo de la Universidad de Cádiz.

Ambas instituciones estarán representadas en este encuentro que tiene que servir para dar a conocer el marco de seguridad laboral europeo en las terapias de surf para personas con autismo; es decir, lo que viene a ser el Manual ESFA (European Safety Framework for Autism), fruto del proyecto europeo en el que no sólo se embarcó SoloSurf hace dos años sino que además ha liderado prácticamente desde el primer momento pues el documento sobre el que ha venido trabajándose está basado en el manual puesto en práctica por la asociación gaditana desde hace años.

Precisamente, este año culmina el SurFedAUT Project y el punto y final se pondrá en Francia, donde se reunirán las siete organizaciones europeas participantes, entre ellas SoloSurf, después de un recorrido por cuatro países donde ha venido validándose el mencionado documento. Además, en cada país involucrado en el proyecto, tiene lugar este evento de divulgación organizado por sus respectivas organizaciones representantes, ya que se trata de un proyecto que ha precisado de una organización y una coordinación máximas; no en vano, la Asociación SoloSurf lleva meses planteándose la organización de este evento considerado "multiplicador" de los eventos organizados hasta ahora dentro del mismo proyecto.

Ponencias, mesas y talleres

Está previsto que el evento del viernes comience a las nueve de la mañana con la presentación del mismo para dar paso luego a la presentación del Manual ESFA por parte del director técnico y estratégico de SoloSurf, Jesús Borrego, y de la técnico de la empresa Quironprevención, Elisa Isabel Prieto. Tras un receso, se abrirá una mesa de debate bajo el título 'La importancia de la prevención de riesgos laborales psicosociales para promover una oferta deportiva y de ocio saludable a consumidores y personas con autismo (y otras diversidades funcionales)', en la que podrán intervenir todos los asistentes que lo deseen.

Una serie de talleres complementarios completa la programación la jornada cuya hora de clausura esta prevista hacia las 13.00 horas.