La sociedad civil reclama a sus políticos un plan de futuro para impulsar Cádiz

El Colegio de Economista ha lanzado una propuesta para buscar un acuerdo común sobre el desarrollo turístico de Cádiz aprovechando su cultura y su patrimonio, en un intento por poner en marcha planes de futuro efectivos para la ciudad, se une a la que ya están manejando otros colectivos gaditanos y que se conocerá en las próximas semanas. Y, junto a ello, al interés de determinados miembros de la sociedad gaditana de promover candidaturas independientes de cara a las próxima elecciones municipales, aunque sea ésta una propuesta que se repite en el tiempo sin definirse con claridad.

Todo ello en un momento de enorme trasiego en San Juan de Dios, sede del Ayuntamiento de la capital, con una crisis doble en el gobierno municipal de José María González (el choque con su socio, Ganar Cádiz, y la inminente salida del jefe de gabinete en estos siete años de gestión), que se une a la incidencia que en la capital tiene la crisis global que le impide recuperar el impulso pasado.

Quienes ahora plantean la necesidad de debatir sobre Cádiz y su futuro, constatan que la clase política, la que manda y la que está en la oposición, no está respondiendo a las necesidades de la sociedad civil. Enfrascados en peleas internas o en una innata incapacidad por alcanzar acuerdos con el oponente, estos colectivos y particulares, como vienen trasladando con especial fuerza desde hace meses a este diario, consideran que si "la política no responde a las necesidades y expectativas de sus vecinos, éstos deben dar un paso adelante y ofrecer las alternativas que quienes han sido elegidos por el pueblo no ponen sobre la mesa".

Es cierto que la crisis en esta ciudad se alarga en el tiempo. Incluso mucho antes de la caída del sector industrial a finales de la década de los 70 del pasado siglo. Todo se ha ido maquillando con épocas de relativa bonanza y de momentos en los que, al estar el nombre de Cádiz en boca de los grandes medios de comunicación internacionales, como el gran descubrimiento de la ciudad turística y cultural, parecía que todo iba bien encauzado.

Sin embargo, la crisis de 2008, la crisis de la construcción posterior, la pandemia y, ahora, la guerra en el este de Europa, han vuelto a sacar a la luz los déficit de Cádiz, la ausencia de un modelo claro para afrontar su futuro. Modelo que se resquebraja cuando una Facultad no llega como estaba previsto, un hotel no se construye, los barcos se van a otros puertos o se es incapaz de llenar el escaso suelo industrial que nos queda.

Todo ello, con una falta de visión que afecta de la misma forma a las otras ciudades de la Bahía, ignorando que buena parte de nuestro futuro va íntimamente ligado a la creación de un gran área metropolitana, que bien montada y gestionada nos haría contar con la tercera ciudad de la región, con más fuerza para reclamar a Sevilla y a Madrid, e incluso a Europa, lo que nos corresponde por derecho propio.

Todo esto que falta es lo que la sociedad civil de Cádiz reclama a sus gestores que saquen adelante. Pero con un significativo cambio. Hasta ahora, las demandas se habían salido de colectivos muy concretos, con escasa fuerza para atraer al resto de la ciudadanía, hasta el punto de diluirse sus reclamaciones en el día a día de la ciudad.

Ahora, por el contrario, surgen varias patas, independientes entre sí, con dispares ideologías e intereses, dispuestas a avanzar en estas reclamaciones y dispuesta a no cansarse al menor contratiempo que sufran.

Tras años de silencio y de abulia, algo comienza a moverse en esta ciudad. La cuestión es: ¿seguirá adelante?