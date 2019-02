¿De qué sirve convertir un vídeo a otro formato?

Seguro que en más de una ocasión nos hemos encontrado con la opción de convert video a la hora de entrar en el ámbito de la video edición. Lo cierto es que hay todo un mundo detrás de dicha opción, y es muy interesante para el profesional que se dedica a este mundo.

Lo primero que debes saber sobre los vídeos informáticos es que se basan sobre una determinada extensión que determina su calidad, su resolución, e incluso hasta su compatibilidad.

Podría darse el caso de que hayamos estado grabando horas y horas de material y que luego, al exportarlo sobre el programa de video edición, éste nos lanzase una alerta indicando que no es compatible.

¿Para qué sirve convertir un vídeo a otro formato?

·Para solucionar problemas de compatibilidad: Imagina que has grabado el vídeo en formato WMV y que el mismo no es compatible con el software que vas a utilizar. En este caso, tienes dos opciones: la menos práctica es volver a grabarlo todo de nuevo, o en lugar de ello, siempre puedes utilizar el convertidor para pasarlo a un formato que sea compatible (por ejemplo, AVI).

·Para reducir el tamaño: Es posible que el tamaño resultante del vídeo sea un tanto elevado y que no lo puedas copiar en un pendrive, que la televisión no lo soporte, o que simplemente no quieras que ocupe tanto espacio.

Dentro de cada formato hay lo que se conoce como un códec de compresión. Este códec busca el equilibrio entre la máxima calidad posible y la mínima pérdida de calidad -> El usuario tendrá que encontrar un término medio ya que, de lo contrario, se encontrará con un vídeo de mala calidad en el que no se aprecie nada, o con un archivo que mida excesivamente.

¿Cómo se cambia el formato?

Esta es una función que no viene implantada en el propio sistema operativo, por lo que tendremos que hacernos con un software independiente:

·Software con instalación en el HD: Es el tipo de programa más habitual. Básicamente comprende que tendremos que descargar el software e instalarlo en el disco duro. La gran ventaja de este sistema es que son programas más robustos, capaces de utilizar los recursos del ordenador para conseguir resultados rápidos y precisos.

·Software online: Otra de las opciones que se nos presentan es utilizar un software online. Simplemente son plataformas en las que se carga el archivo, se elige el formato deseado y se vuelve a descargar. La gran ventaja es que están siempre actualizados, por lo que se atreven, incluso, con los formatos de vídeo más recientes. Pero tienen el problema de que no son la mejor opción para tamaños de vídeo grandes (el servidor tendría que contar con buena capacidad de procesado, además de que necesitamos una buena velocidad de subida y de bajada).

Cualquiera de las dos opciones anteriores puede ser buena… pero debes considerar los pros y contras de las mismas, antes de tomar la decisión más acertada.