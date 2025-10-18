Simulacro de incendio a bordo de un buque de Armas Trasmediterránea atracado en el puerto de Cádiz

Un momento del simulacro de incendio en el punto de atraque de un buque de Armas Trasmediterránea.

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha realizado esta tarde un simulacro de incendio en el buque de Armas Trasmediterránea Villa de Tazacorte, atracado en el Muelle Marqués de Comillas.

En el ejercicio han participado, además de la naviera y el personal propio de la APBC, Protección Civil, Capitanía Marítima, el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS), la empresa suministradora de combustible, remolcadores, prácticos, amarradores, la empresa de trabajos subacuáticos, SASEMAR, Consorcio de Bomberos, Guardia Civil y el 112.

En el simulacro se figuró un incendio en el punto de salida de la tubería de un camión en el momento en el que suministraba combustible al Villa de Tazacorte, extendiéndose el fuego al propio buque.

Una vez detectado el incendio, se activó el protocolo de emergencias a través del que se coordinaron las acciones entre todos los agentes implicados. En este contexto, el departamento de Seguridad y Salud de Armas Trasmediterránea activó el Plan de Autoprotección de la terminal para la realización del simulacro, garantizando así la correcta aplicación de los procedimientos internos de respuesta y evacuación.

Este ejercicio se enmarca dentro del Plan de Autoprotección del Puerto de la Bahía de Cádiz, cuyo objetivo es garantizar una respuesta eficaz y coordinada ante posibles situaciones de emergencia, así como reforzar la formación y preparación de todos los agentes implicados en la seguridad portuaria.

La implicación del Grupo Armas Trasmediterránea, con el Villa de Tazacorte permite el entrenamiento en espacios poco comunes, como un buque, haciendo que todos los agentes implicados puedan conocer y familiarizarse con rutas de evacuación, puntos de reunión y el uso correcto del equipo contra incendios.

El simulacro fortalece también la comunicación y coordinación interinstitucional y permite definir claramente roles y responsabilidades en la respuesta conjunta, así como la detección de fallos o debilidades en los procedimientos y mejorar los tiempos de reacción.