“Seremos reivindicativos , también con la Junta, para que Cádiz tenga los servicios sanitarios que merece”

El candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Cádiz, Bruno García, compareció la tarde de este martes 16 de mayo junto a la coordinadora andaluza de sanidad de su partido, la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, para presentar –más bien susurrar, desde ese talante extremadamente moderado que le caracteriza– ante los periodistas sus intenciones en materia sanitaria. No lo hizo en el hospital, sino en el Paseo Marítimo, con el Puerta del Mar de fondo, cerca del hotel donde posteriormente se reunirían con representantes del mundo de la salud.

No se refirió expresamente el candidato al nuevo hospital, sino que fue la consejera de Salud quien lo citó de refilón y luego respondió acerca de la marcha del proyecto a pregunta de uno de los redactores. Sin embargo, en un comunicado posterior se le atribuyó la contundente frase que al menos ayer no pronunció en esa comparecencia pública: “Cádiz tendrá el hospital que merece y que durante años nos ha hurtado el PSOE. Y lo va a tener por el compromiso firme del Gobierno de Juanma Moreno con la ciudad y porque yo, como alcalde, no voy a permitir que ninguna Administración vuelva a castigar a la ciudad como se la ha castigado durante los años socialistas”. Misterios de campaña. Pero así ha sido y así lo contamos.

“Estamos en ello”, respondió Catalina García a la pregunta de en qué momento se encuentra el proyecto del nuevo hospital. “Se presentó el plan funcional, donde ya se dijo qué características iba a tener y cómo iba a estar dimensionado. Era la primera parte principal. Después, lo que se ha hecho con ese plan funcional es que entidades, colegios profesionales, asociaciones, pudieran participar para poder opinar de él y, a la vez, empezamos a trabajar en lo que va a ser el proyecto de obra, que es la siguiente fase en la que se está trabajando”, añadió.

Bruno García recordó que al inicio de campaña ya señaló que quería ser “el alcalde más social de Cádiz, y por tanto, la salud la tenemos que tener muy en cuenta. En tres aspectos: las personas, las infraestructuras y en los sanitarios. En cuidar a quienes nos cuidan. Eso es lo que vamos a hacer en la parte que nos toca en salud pública en las competencias municipales. Lo haremos de manera leal, con la Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, pero también siendo muy reivindicativos con la Junta para que podamos tener en la ciudad los mejores servicios que se merecen los gaditanos”, dijo a los periodistas el candidato. “Por eso creo que es importante valorar el anuncio que ha hecho hoy nuestra coordinadora de Salud de que ya se está trabajando en el proyecto de construcción del nuevo hospital”, añadió posteriormente el PP en su comunicado.

“Hoy tenemos esta primera intención: escuchar al sector a través de una relación de representantes, de farmacéuticos, de enfermería, de la Facultad, del Inibica, de los MIR, los técnicos el SAS, del Colegio de Dentistas, de Trabajo Social; en definitiva, creo que vamos a tener una importante visión en la que vamos a contar con la coordinadora de Sanidad de la comunidad autónoma del Partido Popular; vamos a tener un importante encuentro para aprender y dedicar nuestra a política a ello”, dijo Bruno García a los periodistas. “Como digo, para nosotros es una prioridad tener un Ayuntamiento que tenga una visión social y no cabe duda que la sanidad será un prioridad para nosotros”, recalcó el candidato, agradeciendo “de manera muy efusiva que nuestra colega esté aquí con nosotros”.

Catalina García dijo que la candidatura de Bruno García “es la que necesita la ciudad de Cádiz porque necesita proyectos que mejoren la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos y verdaderamente tiene un programa encaminado a las personas”.

“Estamos acostumbrados a hablar de la salud, que es hablar de personas, pero está muy bien hablar de infraestructuras. El Gobierno de Juanma Moreno ha cumplido con la ciudad de Cádiz con una inversión de más de 30 millones de euros, con un proyecto muy importante como es el nuevo hospital, en el que ya estamos trabajando, pero también son muy importantes los recursos humanos. Y es verdad que en esta provincia, en esta ciudad se han aumentado en más de 3.500 profesionales. ”, añadió la coordinadora de Sanidad del PP en Andalucía y consejera de Salud.

“Esta tarde nos reunimos junto con su equipo y con Bruno para hablar de salud y de sanidad, también con los ayuntamientos. Los alcaldes tendrán una gran responsabilidad a partir del 28-M porque la consejería quiere que se implique para que sean todos generadores de salud. Esta tarde hablamos con colegios profesionales, con entidades que nos van a contar cuál es la realidad de la sanidad y la salud en Cádiz. Andalucía es una comunidad autónoma muy grande, muy heterogénea y no todo vale para todos sitios. Los profesionales de esta ciudad saben bien qué necesita esta ciudad, qué recursos y qué proyectos necesita. Nosotros ya trabajamos con muchos colegios profesionales, por ejemplo, en la reforma de la Atención Primaria. Por eso queremos escucharlos, para recoger propuestas que mejoren la calidad de vida y la salud de los ciudadanos" concluyó .

“Tienen trabajo, esfuerzo, corazón y proyecto”, dijo Catalina García de la candidatura de Bruno García.

"Esfuerzos realizados"

La consejera de Salud “recordó por otra parte el esfuerzo realizado en las mejoras en infraestructuras sanitarias y el aumento de la plantilla del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la provincia de Cádiz Así, ha destacado que, en cinco años, entre 2019 y 2023, el Gobierno de la Junta va a invertir un 56% más que en los ocho años anteriores de la etapa socialista. Y es que, si de 2011 a 2018 se presupuestaron 80 millones, durante los cinco años de la etapa del PP serán 125 millones”, añade el PP en su comunicado.

“La coordinadora popular de Salud concluyó reseñando que hoy en la provincia de Cádiz hay 3.531 sanitarios más que en 2018”, dicen desde el PP precisando el dato que dio la consejera. “La plantilla de profesionales en el Sistema Sanitario Público de Andalucía era de 14.572 en 2018, hoy alcanza los 18.103”, agregan. “Seguimos situando a la vanguardia nuestras infraestructuras sanitarias, como ya hemos hecho abriendo tres nuevos centros de salud en la provincia. Y también seguimos ofreciendo mejores condiciones laborales a nuestros profesionales para que se queden y elijan Andalucía para desarrollar su carrera profesional. Queremos una atención sanitaria de calidad y en ello estamos trabajando”.