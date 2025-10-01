Seis buques operarán a lo largo de este miércoles en la dársena de La Cabezuela

Uno de los cargueros que opera este miércoles en el Muelle de La Cabezuela del puerto de Cádiz

Seis buques operarán este viernes en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real, una de las dársenas más concurridas del puerto de Cádiz, entre las entradas y salidas previstas, y moverán alrededor de 125.000 toneladas de graneles, durante esta semana.

Por el momento se encuentran operando los buques Topaz Neva, Podlasie, Strategic Equity, White Allegra e Histria Narvi.

En total, se prevé un movimiento de 125.000 toneladas entre graneles sólidos y líquidos.

De los buques que operarán este viernes en la Cabezuela-Puerto Real, destaca el Podlasie con 189,98 metros de eslora y 10,58 metros de calado procedente de Riga (Letonia). Le sigue en tamaño el Golden Voyager con 13,22 metros de calado y 183,7 metros de eslora, que viene de Fawley (Reino Unido) y el Strategic Equity con 10,5 metros de calado y 179,99 metros de eslora procedente de Baile Comeau (Canadá).