Seis buques operarán a lo largo de este miércoles en la dársena de La Cabezuela
Cinco de ellos se encuentran esta mañana trabajando y se prevé la entrada de otro más en lo que queda de día
Imágenes de los buques de carga que operan este primer día de octubre en La Cabezuela
Seis buques operarán este viernes en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real, una de las dársenas más concurridas del puerto de Cádiz, entre las entradas y salidas previstas, y moverán alrededor de 125.000 toneladas de graneles, durante esta semana.
Por el momento se encuentran operando los buques Topaz Neva, Podlasie, Strategic Equity, White Allegra e Histria Narvi.
En total, se prevé un movimiento de 125.000 toneladas entre graneles sólidos y líquidos.
De los buques que operarán este viernes en la Cabezuela-Puerto Real, destaca el Podlasie con 189,98 metros de eslora y 10,58 metros de calado procedente de Riga (Letonia). Le sigue en tamaño el Golden Voyager con 13,22 metros de calado y 183,7 metros de eslora, que viene de Fawley (Reino Unido) y el Strategic Equity con 10,5 metros de calado y 179,99 metros de eslora procedente de Baile Comeau (Canadá).
También te puede interesar
Lo último
Regístrate para recibir este boletín quincenal que abundará en una idea de la que se habla poco: tener críos puede ser muy divertido.