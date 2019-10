Los seguros a todo riesgo mas económicos de las diferentes compañías

España es uno de los países en los que el parque automovilístico está más envejecido. Por ello, no es de extrañar que cada vez más españoles busquen información sobre los seguros a todo riesgo, tanto si disponen de un coche con muchos años a sus espaldas como si han decidido deshacerse de él y han adquirido uno completamente nuevo o de segunda mano.

Los vehículos españoles, los más envejecidos

La edad media de los automóviles que circulan por las carreteras españolas no es demasiado joven. Al menos, no tanto como la de sus vecinos europeos. De hecho, según las cifras que maneja la DGT, en la actualidad hay hasta 6 millones de vehículos que superan la veintena. En total, se estima que en estos momentos el parque automovilístico español se encuentra alrededor de los 33 millones de vehículos y, tan solo en la última década ha envejecido en un 50%, lo que supone un porcentaje muy llamativo. Como anécdota, en el extremo más longevo de la línea del tiempo se encuentra un coche matriculado en el año 1901 que, curiosamente, todavía sigue en activo. Por zonas, nos encontramos que es Cuenca donde la edad de los vehículos es la más anciana de todo el territorio español y en Madrid, donde los vehículos que circulan son, de media, más jóvenes.

Por otra parte, de la constatación del envejecimiento que sufren los vehículos españoles se extrae en consecuencia que, por lo tanto, el español tiene una de las flotas más contaminantes y también más inseguras. ¿Por qué? La respuesta se encuentra en dos aspectos: por un lado, cuanto más joven es un coche menos contaminante resulta. Por otra parte, los coches nuevos disponen de sistemas de seguridad más modernos y eficaces, lo que los convierte en más seguros.

En cualquiera de los dos casos, tanto si disponemos un vehículo recién comprado como si decidimos tirar un par de años más con nuestra reliquia, disponer de un seguro es esencial. Si es nuevo, el seguro nos cubrirá cualquier pequeño imprevisto que estrague nuestra nueva adquisición y la seguridad de los que la disfrutan. Si nuestro coche lleva unos cuantos cumpleaños encima, asegurarlo nos permitirá estar tranquilos ante cualquier percance que pueda sufrir en carretera.

Elegir el seguro más económico para tu coche

No obstante, cuando nos lanzamos a la búsqueda del seguro que mejor se adapta a nuestra situación y a la de nuestro coche, nos encontramos con una inmensa oferta en el mercado, no siempre fácilmente clara y comprensible. Como resultado, muchas veces nos vemos en un mare magnum de información que nos imposibilita tomar una decisión y, lo más importante, estar seguros de la misma. Antes de nada, debemos saber que el seguro más económico no será el que menos gasto implique, sino el que mejor cubra nuestras necesidad al menor precio. Así mismo, es esencial que cuando contratamos el seguro de nuestro coche gocemos de toda transparencia: en primer lugar, para asegurarnos de que cumple con nuestros requisitos y, en segundo, para evitar sorpresas poco deseadas en el futuro. Por ello, cuando antes de contratar un seguro de coche es importante que reflexionemos, al menos, sobre los siguientes aspectos: