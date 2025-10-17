El sanluqueño Gonzalo Alhambra estrena nuevo single

Gonzalo Alhambra, el joven artista sanluqueño, ex concursante de La Voz y La Voz All Stars, presenta su nuevo single Amor de Bandera, una balada pop cargada de emoción y verdad, que ya puedes escuchar aquí en todas las plataformas digitales. Con una letra directa y desgarradora, la canción narra la pérdida de un amor inmenso, de esos que marcan una vida entera, y lo convierte en un himno íntimo y universal al mismo tiempo.

El videoclip de Amor de Bandera, que ha sido dirigido por Jota Muñoz una vez más, acompaña la emoción de la canción con una narrativa visual íntima y poética. Rodado también en la provincia gaditana, en Benaocaz, combina la calidez de la luz dorada con la serenidad de los campos abiertos y los pueblos blancos, transmitiendo una profunda sensación de nostalgia y autenticidad. A través de imágenes cargadas de simbolismo el artista recorre escenarios que evocan el paso del tiempo y la búsqueda de lo perdido.

El artista gaditano finalizará su gira Lo demás me sobra el próximo 8 de noviembre en la Sala Musik de Murcia, tras haber pasado por Barcelona, Arriate (Málaga), y multitud de escenarios a lo largo del verano de 2025 por el sur de España.

¿Quién es Gonzalo Alhambra?

Natural de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Gonzalo Alhambra es un compositor autodidacta, que destaca por su voz y sentimiento a la hora de interpretar, y que ya ha conseguido hacerse un hueco como artista de referencia dentro del panorama musical nacional reconocido por el gran público, especialmente el más joven.

Desde que en 2020 se diera a conocer en gracias a su participación en el talent show televisivo de prime-time La Voz, y se posicionara como uno de los concursantes favoritos del programa impresionando a artistas de la talla de Alejandro Sanz, e incluso Rosalía, con la versión de uno de los éxitos de El mal querer, Gonzalo Alhambra ha conseguido ganarse el corazón del público desde el primer minuto y continúa una trayectoria ascendente gracias a la calidad de cada uno de sus proyectos.

Tras su célebre paso televisivo, continuó su trayectoria y lanzó al mercado varios singles, además de su álbum debut Uno -que incluye temas con un gran desarrollo radiofónico como No eres tú”, Ojalá o Es Ddfícil- de mano del sello discográfico Concert Music Entertainment, acompañado de una gira por diferentes escenarios a lo largo de diferentes puntos de la geografía española, entregando en cada proyecto a sus seguidores toda su alma y pasión por la música.

Tras Uno, publicó los singles Ahora y Si Tú Supieras; así como Este Vacío y A Toda Vela, recogidos en su EP Lo Que Siento, publicado en noviembre de 2023. Gonzalo emprendió su 2024 con el tema Me voy pa’ Andalucía, antes del lanzamiento de Desde que tú no estás junto con el grupo gaditano Salistre, que ya se ha posicionado como su tema más escuchado en plataformas digitales hasta la fecha, con más de 5 millones de reproducciones, y que además contó con un gran apoyo en radios musicales tras su lanzamiento.

Gonzalo comenzó 2025 con la publicación de otro single, Cuando me dé la gana; y a lo largo ha estrenado los temas Tan Wapa, junto con El Duende Callejero; y ha colaborado con la cantautora Rocío Soto en Otra vez, antes del lanzamiento de Amor de bandera.