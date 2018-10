La sanción de la Junta por el Cádiz Arena divide al Ayuntamiento

La resolución de la Junta de Andalucía de sancionar con 19.725 euros al Ayuntamiento de Cádiz por no contar con permiso para montar el equipamiento Cádiz Arena y por incumplir el plan de explotación de playas tuvo ayer reacciones por parte del equipo de Gobierno y la oposición.

Equipo de gobierno

Los primeros consideran que “es una pena” que así lo vea la Junta “porque es una instalación necesaria para la ciudad”. De este modo, resaltó los beneficios que trae consigo, como que “es una clara apuesta por los deportes al aire libre en la que las asociaciones y clubes deportivos pueden tener una instalación donde celebrar sus campeonatos de primer nivel”.

El equipo de Gobierno no entiende bien “el cambio de actitud de la Junta, ya que otros años ha permitido su instalación y sin previo aviso ha cambiado de criterio. Todo por una diferencia de criterios entre las dos administraciones referente a una cuestión técnica”.

Partido Popular

El Grupo Municipal del Partido Popular ha pedido al equipo de Gobierno asuma su responsabilidad “en el desastre de gestión que ha supuesto y está suponiendo la playa”. En este sentido, añadió que no creemos posible encontrar otro ejemplo más exagerado de incompetencia y chapuza que lo que está pasando en la playa con la gestión de Podemos y Ganar Cádiz”.

El Partido Popular añade que “a la inseguridad jurídica absoluta a la que están sometiendo a los empresarios de los chiringuitos y, en general, a toda la ciudad, ahora se suma esta sanción”. A juicio del PP, ésta “sólo responde a la absoluta falta de responsabilidad de este gobierno”. Así, afirma que alguien del gobierno local debería asumir la sanción económica que se ha impuesto al Ayuntamiento “tal y como le gusta recalcar al alcalde, que deberá ser asumida políticamente”.

Los populares también pidieron al Gobierno Local que aclaren en qué situación se encuentran las concesiones de los chiringuitos y determine qué deben hacer a partir del 1 de noviembre en algunos casos y del 1 de diciembre en otros.

PSOE

El grupo municipal socialista ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD) para tratar sobre la sanción impuesta al Ayuntamiento de casi 20.000 euros por la instalación del Cádiz Arena sin los permisos correspondientes. “Es necesario que conozcamos por qué ha ocurrido esto y quienes tienen la responsabilidad en este asunto”, asegura el concejal socialista, Óscar Torres.

“Lamentablemente esto viene a confirmar lo que llevamos meses denunciando y el colapso que han causado en Contratación”, asegura Óscar Torres.

Ciudadanos

El portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, señaló que tiene pedido el expediente del Cádiz Arena desde hace dos meses “y aún no he conseguido que me lo den”. El líder de la formación naranja cree que se ha producido “una negligencia clara por parte de alguien que no está identificado” porque la Junta pidió una serie de información “y una vez que no se entrega, entonces se produce el desistimiento y el archivo. Esto debe tener una responsabilidad aparejada”.

Por otro lado, Pérez Dorao conecta este tema con el de los chiringuitos: “En estos el criterio que se estaba utilizando era contrario al que se producía con esta instalación”.