Salud, una asignatura que no puede quedar pendiente en Cádiz

La figura de la enfermera referente de centros educativos nació en Andalucía durante la pandemia de covid. Surgió, entre otros motivos, con el objetivo de servir de enlace con los colegios e institutos para gestionar los casos y preparar de forma segura el regreso a las aulas. Ahora, cinco años después de aquel grave zarandeo epidemiológico, la figura de esta enfermera va consolidándose en el sistema sanitario público como una herramienta esencial para conectar la salud y la educación, para enlazar la atención primaria en su conjunto y la salud pública en general con la comunidad educativa, con la implicación conjunta como aspiración general de estudiantes, docentes y familias.

Noelia Ruiz Garay es una de las enfermeras referente de centros educativos en Cádiz, una labor que comparte con otros cuatro compañeros. Establecida en el centro de salud de La Merced, esta profesional sanitaria ejerce su función desde que nació la figura, desde el covid, y habla por tanto desde la profunda experiencia de vivir cómo surgió su función y cómo, desde entonces, se va consolidando paulatinamente como “el nexo entre salud y educación” con la aspiración ideal de tener “niños y jóvenes sanos”.

El marco de actuación de estas enfermeras de enlace es amplio, pues abarca toda la etapa educativa antes de la universidad. Guarderías, colegios e institutos, todos los que sean sostenidos con fondos públicos, son objeto de la actuación de esta profesional que, y ahí radica una de las claves de su figura: pertenecer al servicio público de salud y ser capaz de conectar de manera rápida y eficaz con el sistema cuando realmente se necesita.

En la charla con este diario, Noelia Ruiz habla mucho de “sembrar”. Sabedora de que se trata de una figura relativamente nueva, pese a que cinco años ya han dado para consolidar algunos servicios, es consciente de que aún hay que caminar mucho para que la ciudadanía perciba en esta persona lo que ya es: una herramienta imprescindible para conectar el sistema sanitario con el educativo y lograr que la prevención vaya calando en las familias y en los propios menores. Una labor la preventiva que, en este caso, se combina también con la actuación inmediata cuando alguna situación lo precisa.

“La figura de la enfermera referente de centros educativos -explica Noelia Ruiz- se dirige principalmente a niños y adolescentes, pero estamos ahí también para asesorar al profesorado, para asesorar a la familia. Hablamos de promover hábitos de vida saludable, pero también gestionamos casos de enfermedades crónicas. Nuestra función busca conectar salud y educación, que la atención primaria se extienda al centro educativo”.

Y es esa pertenencia al sistema público de salud, en este caso el andaluz, lo que para Noelia Ruiz se convierte en un elemento clave de la figura y del servicio que ofrece: “Es una enfermera que atiende desde su centro de salud de referencia a los centros educativos que le pertenecen, pero con el valor de que está integrada en el equipo comunitario. En el seguimiento de cualquier niño o el seguimiento de cualquier problema de salud crónico, una diabetes, un asma o cualquier otro problema, estamos en conexión continua con nuestros compañeros; tanto enfermeras de familia como pediatras, médicos de familia, matronas, trabajadores sociales, dentistas... Todo el equipo”.

En el fondo, tanto cuando hay seguimiento de enfermedades crónicas como cuando se trata de hablar de hábitos saludables de vida, el fin es lograr que “los niños y adolescentes crezcan en un entorno sano, inclusivo, donde haya equidad”.

Insiste también Noelia Ruiz en la “transversalidad” de sus funciones, de ese intento de implicar a los profesionales de la educación, a las familias y, también, a la propia administración pública, en el convencimiento de que todos van en un mismo barco y con un mismo rumbo. “No somos una pieza aislada; el éxito no lo hace la enfermera referente, el éxito lo hace la comunidad. Por eso digo que estar inmersas en una plantilla de atención primaria es una gran ventaja, porque nos hace tener una misma visión comunitaria del trabajo, compartimos protocolos, compartimos una misma visión comunitaria del trabajo. Cuando surge un brote, una infección, una enfermedad de declaración obligatoria, podemos activar directamente a salud pública sin intermediarios; estamos en contacto directo con epidemiología”.

Un trabajo, por tanto, que va más allá de una de las partes más visibles de este trabajo, la de la vacunación de la población escolar en los propios colegios: “Vacunando en el centro educativo se consigue llegar a un volumen bastante alto de población y, al tiempo, hace que tenga una cobertura más amplia y equitativa, que es importante. Mi labor como sanitaria es informar a la población de las ventajas de vacunarse. Es un acto para protegerte a ti mismo pero, sobre todo, para proteger a la comunidad: proteger a los vulnerables, proteger a las embarazadas, a los inmunodeprimidos, proteger a las personas mayores.

La enfermera referente de centro educativos tiene, hasta el momento, un corto pero intenso camino recorrido. El futuro dibuja bien, porque en el presente se sigue sembrando para lograr que la figura y sus funciones estén plenamente consolidadas y con las ideas y los objetivos claros: “Todos los que trabajamos en este tipo de intervenciones a nivel comunitario no buscamos, como sanitarios, sacar ahogados del agua, sino enseñar a la población a nadar”, resume Noelia Ruiz.