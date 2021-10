¿Cómo sacar el máximo partido al patio en otoño?

Se acabó el verano, sí, pero eso no significa que haya que renunciar a disfrutar del aire libre. Si algo hemos aprendido durante los meses de aislamiento social es a disfrutar de nuestro hogar y de los espacios exteriores. Quien tiene una terraza, patio o pequeño balcón en su casa tiene un tesoro.

Si quieres saber cómo sacar el máximo partido al patio, balcón o terraza en otoño, aquí tienes unos consejos para que continúes disfrutando del exterior de tu casa incluso en los meses de más frío. Con unos pequeños cambios podrás disfrutar de él todo el año y no te preocupes porque no necesitarás una gran inversión.

Cuidados de tu patio en otoño

Si tu caso es el de un patio o jardín con césped natural, después del verano es cuando más estropeado, seco o incluso con calvas estará. Los largos días de sol y el mayor uso del verano, hacen que el césped natural sufra más y se estropee en consecuencia. Este es un buen momento para decidir si quieres seguir cuidando e invirtiendo dinero en césped natural o si prefieres cambiarlo por otro tipo de pavimento.

El césped artificial es una excelente opción si quieres seguir manteniendo la belleza y color del césped natural, pero con las ventajas del césped artificial como son el escaso mantenimiento y el ahorro de agua entre otras.

Actualmente, el césped artificial se fabrica con tecnologías que han logrado que sea un producto muy resistente, capaz de adaptarse a cualquier climatología ya sea de lluvia o calor, por lo que podrás disfrutar de un patio verde y bonito los 365 días del año.

Además, sea cual sea tu caso, tiene la particularidad de poder instalarse en cualquier superficie, ya sea tierra, baldosa, hormigón, etc.

Nuestro consejo es que, decidas lo que decidas, te pongas en manos de profesionales. Realturf es una empresa fabricante nacional de césped artificial de calidad especializado para cada uso. Cuenta con distribuidores a nivel nacional e internacional, por lo que encontrarás el césped apropiado cualquiera que sea tu proyecto muy cerca de ti.

Protege tus muebles

El mejor consejo respecto a los muebles de un patio o terraza es que elijas muebles de exterior. Actualmente, hay una gran variedad de materiales sintéticos que imitan a la perfección a los naturales, de esta forma podrás evitar tener que protegerlos en los meses de más frío de la lluvia y la humedad.

Si tus muebles son de madera, tendrás que tratarlos con productos especializados para protegerlos de los meses de más frío. En cualquier caso, el mobiliario de madera es mejor cubrirlo cuando no se está utilizando, de esta forma te asegurarás de que no se estropee durante el invierno.

Coloca una estufa

En los meses que se avecinan si quieres garantizar el calor en un espacio exterior hay que añadir una fuente de calor, ya sea una chimenea o una estufa. De esta forma podrás seguir disfrutando del espacio preferido de tu hogar todo el año.

En casas independientes o espacios exteriores amplios que lo permitan, puedes plantearte hacer obra e instalar una chimenea, pero si ese no es tu caso, y para espacios más pequeños, las estufas son una opción ideal.

Actualmente, existen diferentes tipos de estufas, las eléctricas y las de gas son las más comunes, pero también hay otras como estufas de pellets o de leña.

Las eléctricas suelen ser más económicas, se calientan en menos tiempo y pesan menos, por lo que incluso la puedes meter en el interior de tu hogar cuando no la estés utilizando fuera. Otra opción, si el espacio a cubrir no es muy grande, es elegir un calefactor eléctrico y colgarlo en el techo o fijarlo a una pared.

Las estufas de gas por sus características suelen utilizarse en lugares más amplios, ya sean jardines, terrazas o patios. A día de hoy, tal y como está la tarifa de la luz, este tipo de estufas es una opción a tener en cuenta. Además, existen diferentes tipos de estufas de gas, de calor azul, catalítica, de infrarrojos. En cualquier tienda especializada o en grandes almacenes encontrarás un gran abanico donde elegir la que más se ajuste a tus necesidades.

Cerramientos

Otra opción para mantener el calor en terrazas y balcones son los cerramientos o acristalamientos. Actualmente existen diferentes opciones de acristalamiento, muy cómodos y sin una gran envergadura de aluminio. Vistos desde la distancia casi ni se apreciará que el espacio está cerrado, y siempre tienes la opción de abrir o cerrar más o menos según la necesidad del día o el momento.

Además, también ayudará a mantener más limpio tanto la terraza o balcón como el interior de tu hogar, ya que no entrará tanto polvo del exterior.

En el caso de patios y jardines, existe la posibilidad de instalar una pérgola bioclimática. Es una alternativa eficiente, tanto en verano evitando el sol y el calor, como en invierno ayudando a mantener la temperatura de las horas de sol.

Añade textiles otoñales

En las estaciones que se avecinan, ten a mano siempre una manta ya sea de punto o lana gruesa, de esta forma no cogerás frío y no tendrás que andar buscándola en los días de más frío. Los cojines y alfombras de fibras naturales también darán un toque muy acogedor y otoñal. Cuando no los utilices puedes guardarlos en cestos de mimbre o ratán para que no se mojen y no cojan humedad.

Elige colores tierra, marrones, beige, acorde con la nueva estación, los estampados étnicos también están de moda. Y ¿por qué no atreverse con tonos calabaza? Van a la perfección con la nueva estación. Por cierto, no te olvides de Halloween, hasta colocar alguna calabaza de decoración quedaría de lo más cool.

Adapta la iluminación

A medida que nos acercamos al invierno, las horas de luz disminuyen. Por tanto, también tendremos que adaptar la iluminación. Para ello puedes añadir guirnaldas de colores, farolillos o velas, crearás un ambiente cálido y de lo más acogedor.

Toldos, pérgolas y sombrillas plegables deben retirarse hasta nueva necesidad, de esta forma entrará más luz y los deseados rayos de sol en los días de más frío.

Plantas todo el año

Las plantas son siempre una excelente opción para cualquier rincón de tu hogar. En espacios abiertos elige plantas de exterior, que sean resistentes al clima que se avecina, y ten en cuenta dónde las colocas por la misma razón. Es importante saber si necesitan sol o si resistirán las bajas temperaturas del clima de tu zona.

¿A qué esperas? Todos estos consejos te ayudarán a crear en tu patio un ambiente cálido y de lo más acogedor. Ponte en marcha y disfruta de tu espacio exterior no solo este otoño sino en cualquier momento que te apetezca.