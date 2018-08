La revolución de Podemos

Alejandro Magno decía que había que tener presente que "el destino de todos depende de la conducta de cada uno". El proyecto de Podemos en la capital gaditana tiene un foco muy potente que es el alcalde José María González pero a la vez cuenta con varias personas en el equipo que no sólo no potencian el brillo de ese foco sino que se convierten en obstáculos, en sombras para que esa luz no alumbre. Eso se ve desde fuera pero también lo saben dentro.

El del alcalde es un foco potente centrado más en la habilidad personal, el trato, el aroma que desprende, que a los hechos y la gestión propiamente dicha. Pero con eso también se consiguen votos. Es lo que se llama carisma.

En el equipo de gobierno, en la parte de Podemos, hay concejales que han parecido fantasmas en el actual mandato. Seres transparentes a los que se les veía cada mes en el Pleno pero de los que se tiene la impresión que han ido dejando pasar los días sin nada que aportar. Alguno, incluso, como es el caso de Adrián Martínez de Pinillos, parecía un topo de la oposición por la cantidad de incendios que ha ido creando en su propia casa.

Si al ciudadano medio se le pide que diga el nombre de un concejal, seguramente sólo saldría el nombre de David Navarro. Metido en todas las salsas por la cantidad de responsabilidades que tenía entre concejalías y sociedades municipales, ha tenido que sufrir un pelotón de fusilamiento con reprobación incluida por parte de la oposición que ha servido en muchos casos como chaleco antibalas para el alcalde. Por lo menos, ha estado presente, ha ido dando la cara frente a la oposición y ante los medios y, además, ha sabido representar el papel institucional que necesita un ayuntamiento de cara a otros colectivos e instituciones. Eso, que parece una obviedad, no lo es tanto en este equipo de gobierno donde a veces se ha dejado mucho que desear en este campo. Navarro representa el lado más pragmático de Podemos, precisamente el terreno hacia al que ha ido virando también el alcalde desde el idealismo que traía como pecado original.

Ana Fernández es otra de las que ha soportado la imagen pública de Podemos en su papel de portavoz del grupo, pese a que su programa estrella de un plan integral para servicios sociales todavía sigue sin salir y que, muchas veces, resulta insustancial en su discurso público. Fernández sí encarna ese lado más idealista, más cercano al discurso anticapitalista del que Podemos gaditano sigue sin querer desprenderse.

A María Romay se le potenció a medida que fue demostrando que gestionaba bien sus competencias, pero conforme ha ido avanzando el mandato se ha ido desinflando su figura. Eso sí, maneja responsabilidades de un mayor impacto mediático como es el caso de Fiestas y, por ende, el Carnaval. De todos modos, su futuro se plantea lejos de la política.

Con este panorama, Podemos se enfrenta a una certeza, que no es otra que el alcalde va a ser el cabeza de lista y la incógnita es quién va a acompañarlo en una lista electoral que en el método va a distar mucho de lo que ocurrió para las elecciones de 2015.

Entonces, en plena efervescencia de un partido emergente como el que representaba Podemos, los círculos eran los que llevaban la voz cantante. De esos barros nacieron los lodos que después han tenido durante el mandato. Muy bonito en la forma, muy corto en el fondo.

Ahora el riesgo en las equivocaciones se quieren minimizar todo lo que se pueda porque Podemos se juega revalidar la Alcaldía y, para ello, debe demostrar que es capaz de reunir un equipo que sea capaz de gestionar, el talón de aquiles por donde la oposición ha tratado de minar el lado podemita.

Así que entre ideales y realidad se van a quedar con lo segundo, por lo que se va a confeccionar una lista pensada para gobernar y se huirá del tiro al aire que supone un proceso participativo tan abierto como el que representaba los círculos, pese a que eso signifique ir en contra de los cimientos de una organización como esta. Y aquí es importante el matiz de que sea de nuevo Por Cádiz sí se Puede, una organización que no es Podemos en sí misma y que, por lo tanto, tiene un funcionamiento independiente al de la formación morada.

Aunque todavía queda tiempo para sacar adelante la lista de Podemos, lo que se baraja es que al alcalde le acompañen seguro Ana Fernández y David Navarro, mientras que el resto no repetiría por diversos motivos, unos de manera voluntaria y otros obligada.

Eso implica que quedarían varios huecos abiertos. Ahí nos encontramos con un trío de posibilidades de dónde echar mano. Gente de la casa, es decir, del propio partido; fichajes externos de gente independiente pero con un perfil con prestigio profesional; y, por otro, la posible integración de los socios de gobierno, Ganar Cádiz, en una lista única, algo que no está decidido todavía pero que también puede plantear problemas por el posicionamiento de Martín Vila y compañía.

Vayamos a los primeros. Dentro de la cantera interna aparecen Alba del Campo, asesora del alcalde en Diputación y pareja de su jefe de gabinete, y que ha puesto en marcha numerosos talleres energéticos a nivel municipal. Por otro lado, está Laura Mingorance, que ha llevado la voz del partido a nivel orgánico estos años y ha sido reelegida recientemente como coordinadora local.

Desde el equipo de gobierno se ha alardeado que se iba a conformar una lista potente y que, para ello, iban a hacer fichajes de gente con prestigio profesional. Uno de los caladeros en los que están tratando de pescar es en el de la Universidad. El nombre del ex concejal socialista Francisco Piniella salió a la palestra, pero la posibilidad de que concurra a la carrera por el Rectorado de la Universidad de Cádiz lo deja apartado.

En la UCA, hace tres años el grupo Albertino, que está formado por diversos profesores universitarios en el ámbito de las Humanidades en el que están, entre otros, Leonor Acosta Bustamante, Francisco Vázquez García y Francisco Zayas Martínez, firmaron un manifiesto en el que exponían las razones para votar a Podemos en las elecciones andaluzas que se celebraron en el mes de marzo de 2015, a apenas dos meses de las municipales. De hecho, Vázquez ya estuvo en las listas en un puesto simbólico en la lista al Ayuntamiento de Cádiz. No obstante, desde Podemos también se quiere intentar atraer a alguien que esté relacionado con el Campus de Excelencia Cei.Mar y con el tema de la economía azul. Y en los fichajes, como algo simbólico, gustaría tener a alguien que haya salido del PSOE.

Por último, la confluencia. Como se sabe, el actual equipo de gobierno está formado por ocho miembros de Podemos y dos de Ganar Cádiz. Estos últimos están locos porque suene la música de la unión. En el caso del partido mayoritario, ya hay más dudas sobre los beneficios electorales que le puede aportar Ganar Cádiz. Hay un problema y es que habría que hilar muy fino para ver en qué números se ponen a sus candidatos, teniendo en cuenta que Martín Vila ha sido en este mandato el primer teniente de alcalde. Todo lo que sea ponerlo por delante es perjudicar a gente propia de Podemos o a algunos de los fichajes.

Ganar Cádiz sí tiene un sistema asambleario mucho más fidelizado que el de Podemos, por lo que los candidatos han de venir por la elección en asamblea. Tras estos años, parece lógico que sea Vila la punta de lanza. Con Eva Tubío a la expectativa, el nombre de Menchu Romero, que tiene un marcado perfil social, gana enteros como una posibilidad de futuro.

Pero de momento el mayor escaparate que puede tener Podemos es su trabajo en el Ayuntamiento y la figura del alcalde. Todo lo que hagan en el Consistorio de aquí a mayo será su mejor o peor campaña electoral.