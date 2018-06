"No es de recibo el expolio con todo lo relacionado con el 12""Queremos saber por qué no han puesto medidas""A ver si quieren cerrar a toda prisa para tapar algo"La oposición critica las prisas y exige una solución para la plantilla de Cádiz 2012

Los tres partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz se mostraron ayer sorprendidos por el anuncio del equipo de gobierno de liquidar la sociedad municipal Cádiz 2012 en estos momentos. De hecho, algunos incluso decían que no habían podido estudiar el expediente de manera detallada porque lo habían recibido ayer mismo, cuando la celebración de la Junta General tendrá lugar mañana. En lo que sí coincidieron todos los grupos es que la prioridad es conseguir que se puedan mantener los puestos de trabajo que hay en la actualidad en Cádiz 2012.

juancho ortiz

Juancho Ortiz fue presidente de Cádiz 2012 en tiempo del gobierno del Partido Popular. El actual candidato de esta formación a la Alcaldía ya adelantó que ellos van a votar en contra de la disolución. Así, señala que no entiende por qué se lleva a la Junta General esta disolución cuando el consejo de administración pidió al principio del mandato de Podemos un informe a Intervención "que todavía estamos esperando" y en el que se consultaba la manera de poderle inyectar dinero.

Ortiz afirma que tienen en su poder informes del Ministerio de Hacienda que "sí cabe consignar presupuestariamente a la sociedad y con ello se la salvaría de la disolución". Calcula que con 150.000 euros sería suficiente "y es una cuestión de voluntad".

Ortiz señala que aboga por la continuidad de esta sociedad "para mantener las relaciones que hay con Iberoamérica que son de todo tipo" y que, a su juicio, se han abandonado durante mucho tiempo "por no hablar de los premios Cortes de Cádiz".

Otra de las cosas que critica el candidato del Partido Popular es que "quieren desnaturalizar la Casa de Iberoamérica para dedicarla a usos que no son los originales". Por ello señaló que "no es de recibo esta liquidación o expolio con todo lo relacionado con el Doce". Ortiz se mostró muy molesto, por ejemplo, que el 19 de marzo, fecha de la efemérides, "ha quedado reducido a un acto de diez minutos. Eso es tener poco cariño a la propia historia de Cádiz".

Por otro lado, en lo que se refiere al empleo aseguró que la intención del Partido Popular es que "se pueda mantener el empleo en la sociedad. Ahí parece que todos nos hemos posicionado en el mismo sentido".

fran gonzález

El portavoz del Grupo Municipal socialista señaló que hasta el día de ayer no recibieron el expediente, por lo que manifestó sentirse "sorprendido" por esta intención del equipo de gobierno: "Entendemos que es una medida que tiene un alto contenido político y también de decisión desde un punto de vista técnico y administrativo como para que antes de haber hecho esto y como se ha presentado, se hubiera contactado con las distintas formaciones políticas para hablar del asunto".

En segundo lugar, la reflexión del socialista fue que si lo que se está fijando como palanca para iniciar el proceso de disolución de la empresa es la gestión de los últimos tres años, "estamos fijando la atención en la propia gestión del equipo de gobierno de la sociedad. Por ello queremos conocer también por qué el propio equipo de gobierno no ha activado y no ha tenido iniciativas en estos tres años que posibiliten el no cierre de esta empresa".

En tercer lugar, Fran González opina que una de sus grandes preocupaciones es el futuro de los trabajadores de la sociedad municipal: "Nos sorprenden las declaraciones del alcalde en el día de hoy en el que ha manifestado que están al lado de los trabajadores y les puedo decir que hoy mismo, en este mismo momento, nadie ha comunicado ni siquiera a los trabajadores la situación de disolución de la empresa". En este sentido, González dejó claro que no va a apoyar ninguna disolución "que ponga en peligro puestos de trabajo. Lo decimos de antemano".

De este modo, resaltó que "ellos son los responsables de estar la empresa como está y ellos tendrán que explicar por qué han dejado que llegue a una situación de disolución".

juan m. pérez dorao

El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, afirmó que todavía estaba estudiando el expediente que le había entregado el equipo de gobierno pero le resultaba muy extraño "que mientras ya estaba en situación de ser disuelta desde el año 2015, se plantee ahora con prisas cuando hemos presentado una propuesta a pleno para que Ciudadanos entre en el consejo de administración. A ver si es que quieren disolver a toda prisa para tapar algo". El portavoz de la formación naranja añadió que también ha pedido informes adicionales para conocer cómo se ha gestionado estos años esta sociedad municipal.

Pérez Dorao tiene serias dudas de que "la sociedad sea inútil. Creemos que podría tener algún tipo de utilidad para el interés general, sobre todo en temas en los que tiene mucha experiencia como es el caso de las relaciones con Iberoamérica".

Juan Manuel Pérez Dorao también pone encima de la mesa que el planteamiento de la disolución requiere conocer qué es lo que va a pasar con la gente que está trabajando en Cádiz 2012, "qué destino van a tener". Aparte de esto, considera que "la disolución tiene unos efectos que se tienen que reflejar porque si prescinden de los trabajadores eso también tiene unos costes añadidos".

Pérez Dorao cree que hay alternativas a la liquidación de la sociedad, ya que se puede proceder también a una ampliación de capital o incluso a una reducción.

Además, estima que la sociedad municipal está en esta situación "porque se le ha desprovisto de actividad. Lo que se trata es de que se le pueda dar funciones y por ahí se pueda recomponer su situación financiera".

Por último, la tesis del equipo de gobierno de que los que votaran en contra de la disolución podrían incurrir en responsabilidades personales "no creo que haya problemas de ningún tipo, ya que la totalidad de la deuda es con el propio ayuntamiento y no con terceros".