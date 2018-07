La rehabilitación de los daños de 'Emma' acabará en octubre

Los efectos del temporal Emma, que dejó graves daños a su paso por la ciudad durante el pasado invierno, se siguen viendo, aunque poco a poco se va recuperando la normalidad. En donde ya se puede constatar que todo ha vuelto a su estado anterior ha sido en las playas, que tras la regeneración ya lucen en perfecto estado, coincidiendo con el inicio de la temporada alta. Sin embargo, es muy diferente la situación de la muralla que se encuentra en el acceso a la Punta de San Felipe y del paseo Fernando Quiñones, ya que en ambos se necesita una intervención más importante para su rehabilitación.

Estos trabajos se han metido dentro del verano, ya que, tal y como informaron ayer fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la previsión que se maneja es que las obras que está ejecutando la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico se finalicen en el mes de octubre.

El Ayuntamiento pide celeridad en el camino a San Sebastián por afectar al turismo

En plena temporada estival, el espacio que afecta más al turismo es el paseo Fernando Quiñones, ya que a través de él se puede acceder al castillo de San Sebastián. Un paso que está cortado al estar llevándose a cabo los trabajos en la zona contigua al Puente Canal, un espacio que también en verano es muy frecuentado por los bañistas de La Caleta. Sin embargo, desde la Subdelegación se considera que estas obras "no afectan a las playas", resaltando que todas las obras en los arenales del litoral gaditano "están prácticamente finalizadas o acaban en esta semana", quedando pendiente el fin de la regeneración de la playa de El Puntalillo, en Rota, que se termina el próximo viernes. Asimismo, estas mismas fuentes también destacaron que los trabajos "marchan a buen ritmo". Con ellos se está trabajando tanto en este paseo como en el trozo de muralla de San Felipe situado junto a la de San Carlos en la reparación de todos los daños ocasionados por el temporal Emma con la reposición de los malecones, la sillería de piedra ostionera o los servicios, y la reconstrucción del firme, entre otras actuaciones.

A pesar de que la Subdelegación del Gobierno considera que las obras se están realizando con el ritmo previsto, el concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Cádiz, David Navarro, reclamó ayer a través de una nota de prensa al nuevo subdelegado del Gobierno, José Pacheco, que exija celeridad a Costas para la ejecución de la rehabilitación del paseo Fernando Quiñones por no encontrarse en perfecto estado en plena temporada alta de playas, afectando al entorno de La Caleta.

Ante esto, Navarro afirmó que "no tiene cabida en la razón que un atractivo turístico de la ciudad como el castillo de San Sebastián no se pueda visitar porque no se haya actuado por parte del Ministerio competente".

Aunque en el citado comunicado se reconoce el poco tiempo que Pacheco lleva al frente de la Subdelegación del Gobierno tras haber accedido al cargo recientemente, Navarro aprovechó la ocasión para recordarle que al anterior Gobierno del PP "se le llenó la boca diciendo que esta actuación estaría a punto de cara a la temporada de playas, y no encontramos ningún motivo para que no se cumpla este compromiso, con independencia de quién ostente ahora la responsabilidad".

Por ello, el concejal de Podemos le pidió al ex edil socialista que "sea consecuente y aproveche la oportunidad de comenzar con buen pie en su nuevo cargo dando absoluta prioridad a este asunto". Con todo, desde el Ayuntamiento se espera a mantener una reunión con Pacheco para que "desde Subdelegación se realicen los trámites y diligencias necesarias para que ese paseo sea restaurado a la mayor brevedad posible".