La ONU elogia el referente gaditano en la defensa del agua potable

Lo cierto es que contar con el apoyo de la ONU facilita en parte estas tareas, más allá de lugares inmersos en conflictos políticos y sociales, pues le da visibilida d. "Se me puede ver, por parte de los gobiernos, como un peligro, como alguien que les va a sacar los colores y que les va a poner en un aprieto", aunque siempre deja un periodo de cinco o seis meses para obtener la respuesta a sus reclamaciones antes de "actuar públicamente. Yo hablo con todo el mundo no para criticar sino para plantear soluciones y acuerdos" , aclara el enviado de la ONU.

Las pequeñas fuentes de agua potable para uso de los ciudadanos que se han ido instalando por toda la ciudad no han pasado desapercibidas a Pedro Arrojo . El catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza está metido de lleno en su papel como Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento , y por eso, para él, estas fuentes no tienen un papel nada secundario en la vida de la ciudad. Al contrario, se convierten en ejemplo de una política social y comunitaria más que relevante.

“No debe haber escasez de este elemento, de otras cosas sí”

La posibilidad de acceder al agua potable es tan importante para la vida que la ONU la incluye entre los derechos humanos. Ello implica que “no debe haber escasez de la misma”, afirma a este diario Pedro Arrojo. El Relator Especial de Naciones Unidas tiene claro que no hay falta de este líquido elemento, es todo una "cuestión de prioridades. El agua no puede faltar, otras cosas sí y para ello debemos reordenar nuestras vidas". Sin embargo, 2.200 millones de habitantes en el mundo no tienen un acceso normal al agua potable y 4.200 millones no cuentan con una red de saneamiento básica.