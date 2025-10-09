Reducen la indemnización para una mujer de Cádiz por la detección tardía de su cáncer de mama

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reducido de 81.465 a 25.000 euros la indemnización que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) debe pagar a una mujer por el retraso en el diagnóstico de un cáncer de mama.

En una sentencia dictada el pasado junio y difundida este jueves por el Defensor del Pueblo, en plena polémica por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía, el TSJA confirma una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Cádiz que reconoció la responsabilidad patrimonial del SAS por este retraso en el diagnóstico.

No obstante acepta en parte el recurso de apelación del SAS y reduce la indemnización que debe pagar a la mujer porque entiende que la primera sentencia no tomó en consideración "el hecho de que, aun en el supuesto de que se hubiese detectado el cáncer desde un primer momento, gran parte de las lesiones que sufrió la actora y gran parte de los días de impedimentos, sin que sepamos cuantos, también hubieran acontecido".

La sentencia se refiere al caso de una mujer de Cádiz que presentaba molestias y un nódulo superficial desde 2014.

Estaba en el programa de detección precoz de cáncer calificada como BIRADS 1, que recomienda una mamografía cada dos años.

Se le hizo una mamografía el 24 de junio de 2014 y una segunda el 9 de noviembre de 2016, en las que no se detectó, como más tarde se confirmó, un carcinoma lobulillar, una cáncer que "es de difícil diagnóstico con pruebas de screamer y no se apreció en ninguna de dichas mamografías".

Pero la sentencia indica que "a la vista de la sintomatología que presentaba la actora, como cambios en la forma de la mama y retroacción, ya debió de habérsele realizado un estudio más completo para descartar un posible carcinoma lobulillar".

En otra prueba realizada en marzo de 2017 se le informó de que no existía lesión alguna, pero un mes más tarde, tras la realización de una ecografía, fue diagnosticada de un carcinoma lobulillar infiltrante.

La paciente, de 58 años, fue intervenida de una mastectomía radical.

El Hospital de Puerto Real "puede" registrar un caso

La delegada del Gobierno Andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha sido interpelada por los medios de comunicación en la presentación de unas jornadas de la Asociación de la Prensa de Cádiz para hablar de los fallos en el cribado de cáncer de mama registrados en nuestra comunidad autónoma. Casos que, como este miércoles confirmó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se han localizado en su mayor parte en el sevillano hospital Virgen del Rocío, aunque Colombo reconoce una posible incidencia en Cádiz.

"Aquí, en Cádiz, puede haber algún caso en el Hospital de Puerto Real", ha informado la servidora pública que asegura que junto a la delegada de Salud han "mantenido el contacto" con las asociaciones de la provincia de Cádiz, tanto del Campo de Gibraltar, como de Jerez y Cádiz. "Nos han trasladado las posibles denuncias que tenían, que eran pocas, pero tenían denuncias y, como dijo ayer el presidente, se van a trasladar los casos y tratar uno a uno", ha aseverado.