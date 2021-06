Un juez reduce el alquiler de un local de Cádiz un 35% por el Covid

“A consecuencia del estado de alarma se produce una situación, con el cierre de los comercios, que provoca un desequilibrio absoluto entre inquilinos y propietarios. El propietario dice que no tiene culpa, que el local hay que pagarlo; y el inquilino dice que no puede abrir porque se le impone”, explica Riveriego, que a este respecto traslada la propuesta que realizó para El Palmito. “Partiendo de la base de que ese alquiler puede servir para el sustento necesario de ese propietario, nos parecía injusto que todo el peso recayera sobre el inquilino o sobre el propietario. Y planteamos repartir al 50% esa carga”, cuenta para explicar el objeto de la demanda presentada, que pretende que el hostelero abone un 50% de la renta desde que comenzó la pandemia (el 14 de marzo de 2020) “hasta que acabe toda esta situación” .

Desde el primer momento de la pandemia, este hostelero gaditano ha intentado, sin éxito, buscar acuerdos con la propiedad del local para no abonar el 100% de un local que estuvo dos meses y medio cerrado y que luego ha podido ir abriendo entre fuertes limitaciones horarias y de ocupación. Así, el negocio bajaba, los gastos se reducían, pero el alquiler del local se mantenía intacto. Es entonces cuando el abogado planteó recurrir a la cláusula rebus sic stantibus , “que realmente no recoge el Derecho como tal” y que viene a decir que si el estado habitual de algo varía (por ejemplo, a consecuencia de una pandemia) las condiciones que se daban también deben variar.

Vicente Fernández: “Podré cerrar las heridas del Covid y volver a hacer viable el negocio”

La historia de Vicente Fernández da pavor. Pero es la historia de tantos y tantos autónomos y empresarios en este último año y pico. “He tenido que vender el coche, que tenía un año y pico, dejar mi casa, venirme a un piso compartido… he hecho todo lo posible para sanear el negocio”, reconoce el hostelero, que en su día decidido invertir “todo mi capital en el local, que hubo que reformar, y no me dio tiempo a recuperarme antes del Covid”. Fernández acudió al abogado como último recurso, porque “si esto no sale adelante, hubiera tenido que cerrar el negocio”. Ahora, gracias a la medida cautelar que rebaja el alquiler un 35%, “me supone un respiro y un soplo de viento considerable”. “Podré cerrar las heridas que dejó el Covid en este año y pico y volver a hacer viable el negocio”, traslada esperanzado Fernández, que tiene seis trabajadores a su cargo y que espera que su caso “sirva para que otros que estén en la misma situación puedan tirar hacia adelante”.