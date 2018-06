Si se rechaza la disolución, el Juzgado de lo Mercantil la llevaría a cabo de oficio

La Junta General de la sociedad Cádiz 2012, es decir, el pleno municipal, tendrá que votar mañana la disolución o no de la misma. Para que salga adelante, necesitaría los votos del PSOE o que al menos esta formación y Ciudadanos se abstuvieran. Sin embargo, fuentes del equipo de gobierno señalan que la Ley de Sociedades de Capital establece que si la Junta General no aprueba la disolución, los administradores de la sociedad están obligados a ponerlo en conocimiento del Juzgado de lo Mercantil para que sea éste quien proceda a la disolución de oficio. Asimismo, añaden que el artículo 367 de la misma norma, los administradores que no hayan promovido la disolución podrán incurrir en reponsabilidades a título personal.

Uno de los aspectos centrales es qué va a pasar con los trabajadores de Cádiz 2012. Fuentes del gobierno local estiman que la voluntad es el mantenimiento de los puestos de trabajo existentes y seguir contando con la experiencia del equipo actual, "siempre en los marcos legales a los que nos debemos".

Aunque se produzca la disolución mañana, eso no significa que de manera inmediata se vaya a cerrar y cesar su actividad, ya que necesitará un tiempo mientras se completan todos los trámites necesarios, comenzando por el nombramiento de un liquidador.

El plan es que la actividad de la sociedad se vaya transfiriendo de manera paulatina a las distintas delegaciones municipales en función de su naturaleza "pero en ningún momento se dejarán de ofrecer los servicios que hasta ahora se vienen desarrollando por Cádiz 2012".

Desde el equipo de gobierno se niega que sean los responsables de las pérdidas que se han originado en Cádiz 2012. De hecho, explican que en 2014 ya hubo pérdidas porque se redujo en un 25% la asignación presupuestaria y, además, se le encomendaron la gestión íntegra de cinco nuevos espacios municipales. Eso hizo que el patrimonio neto se pusiera en una cifra negativa de 313.130 euros, por lo que ya cumplía los requisitos que establece la ley para proceder a su disolución.

Asimismo, se afirma que esta situación de pérdidas venía desde tiempos atrás con el maquillaje de cuentas. Así, se firmó un convenio por el que Aguas de Cádiz iba a aportar 475.000 euros anuales de un dinero que recibía de la depuradora. Eso aparecía en su partida de ingresos pero después en 2015 " se califica esa supuesta deuda como de difícil cobro y desapareció de los ingresos".