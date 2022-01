Las rebajas arrancan con buen pulso e iguales descuentos en el comercio del centro de Cádiz

Acaba la yincana de las fiestas navideñas y comienza otra, la de las rebajas. La campaña arrancó ayer en el comercio local con buen pulso, pero con los mismos hándicaps de siempre, a los que este año vuelve a sumarse, por segundo año consecutivo, el de la pandemia. Con todo, el mayor de ellos con solución (la implacable competencia de las ventas online no parece tenerla) sigue siendo la falta de aparcamiento o de autobuses lanzadera al centro histórico.

Como todos los años, en la mañana de ayer reinaron los cambios de regalos de Reyes, la mayoría de tallas en ropa y calzado, pero también hubo quienes se lanzaron a la calle desde primera hora en busca de aquello a lo que habían echado el ojo hace semanas y que ahora podrá comprar bastante más barato. Devoluciones, afortunadamente no muchas, según afirmaron la mayoría de los comerciantes y dependientes consultados por este periódico. Colas, algunas en alguna tienda de material informático y telefonía móvil de la calles San Francisco, en una tienda de ropa íntima y en una joyería de Columela.

“Estamos contentos con cómo ha arrancado la campaña”, afirma Beatriz Gandullo, gerente de Cádiz Centro Comercial Abierto (CCCA). “Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en que salga bien porque lo que necesitamos es liberarnos del stock que queda para poder afrontar la primavera y el verano con las nuevas colecciones. Estamos a la expectativa de ver cómo sucede. Hoy había movimiento. Las rebajas están liberalizadas y cada uno las aplica cuando quiere, pero nosotros siempre hemos considerado que esto es un error y somos partidarios de establecerlas cuando se ha venido haciendo siempre”, recuerda la portavoz de CCCA. Como atractivo añadido, recuerda que permanecerá abierta al público hasta el 15 de enero la exposición de Playmobil de la calle Sacramento, 10, que ya lleva acumuladas más de 7.000 visitas.

Pero, ¿se mantendrán los descuentos al nivel del año pasado, tras el encarecimiento de la fabricació y de la logística en algunos productos? “Sí. No hemos notado, en general, grandes problemas de desabastecimiento y eso no va repercutir en los precios, no va a haber menos rebajas que otros años. Que la gente esté tranquila. Ha habido algún problema determinado con algunos componentes en el sector de la electrónica, pero no ha habido almacenes que se hayan quedado sin productos. Siempre hay alguno que se agota, pero esto no es nuevo”, asegura Beatriz.

“Hay grandes descuentos, pero cada sector aplica los suyos. Lo importante es que la gente venga, que pasee, que mire y que compruebe que son rebajas de verdad. Y eso con nosotros es bastante sencillo porque el cliente ha estado viendo el género y el precio al que estaba durante toda la temporada, con lo cual no cabe la duda ni el error”, sostiene la gerente de CCCA.

“Sí que es cierto que la falta de aparcamiento sigue siendo un problema real, pese a que llevamos años en conversaciones con el Ayuntamiento. Además, ahora, con la obra que se avecina de la Plaza de España y con la desaparición de la zona azul, necesitamos que esas bolsas de aparcamiento que están previstas se pongan ya a disposición de los ciudadanos, porque si no, tendremos más dificultades de las que ya tenemos”, concluye Beatriz.

“Nosotros hemos estado muy preocupados, pero lo llevamos bien para los tiempos que corren, con Inditex, que se ha ido de la calle Columela, las ventas online y esta maldita pandemia”, dice José Otero, de Absoluters. “Hoy ha habido mucho cambio, como siempre, pero bien. Llevamos aquí 28 años y vendemos unas marcas por las que vienen a buscarnos. Aunque el comercio del centro de la ciudad está muy delicado porque se ha perdido mucho el paso por Columela. Es una asignatura pendiente. Como la de la animación en las calles, sobre todo en Navidad. Hay que ponerle más ganas, más intención y más tiempo, porque hay gente que lo está pasando regular. Y hay un gran problema, que es el aparcamiento, que debería solucionar el Ayuntamiento. Los parkings son muy caros y la gente de fuera le tiene miedo a venir al centro”.

“LLevamos solamente unas horas y no va mal”, dice Alejandro Moreno, gerente de Atleet Cádiz, en la calle Columela. “Se ve que hay alegría. Pero poco a poco. La Navidad, en su conjunto, tampoco se ha dado mal. La campaña de Cádiz Centro ha estado bien, pero quizá se pueda hacer algo más, en la línea de otras ciudades como Sevilla o Málaga, con más animación en las calles para todos los públicos de manera que las familias vengan a echar el día aquí. Y la iluminación no puede ser tan triste como este año, porque las luces atraen a la clientela y nosotros generamos empleo. Yo he tenido a siete personas contratadas”.

“Nosotros, las rebajas las adelantamos siempre al día 2 de enero”, explica María José, de Cobo Zapatos, en San Francisco. “Lo hacemos para incentivar las ventas hasta el día 5. Y han estado bien, pero no como el año pasado. Habrán bajado en un 30%. Se ha notado menos afluencia en el centro y el ambiente no ha sido el del año pasado, imagino que por los datos de la pandemia. Hoy ha habido muchos cambios y algunas devoluciones y a partir de mañana espero que se animen del todo las ventas. Mantenemos los descuentos del año pasado, pese al encarecimiento de la mercancía”, añade. “¿El ambiente en Navidad? Muy triste. Hay que hacer más cosas”.Y la marcha de las grandes firmas ¿ha influido en eso? “Sin duda. Quien diga que no, se equivoca. Mucha gente bajaba al centro porque estaba Zara, Berskha o Massimo Dutti”.

En Eutimio no ponen las rebajas hasta el próximo día 11 de enero. María del Carmen Domínguez asegura haber tenido una buena campaña de Navidad, "sobre todo gracias a la gente de Cádiz, de San Fernando y de otras poblaciones cercanas que han apostado por el centro de Cádiz y por el comercio local y pequeño como el nuestro. El único problema es que la gente se sigue quejando de la falta de aparcamiento. Y todo se soluciona si se quiere arreglar, porqe hay alternativas . Lo hemos dicho muchas veces: la solución pasa por unos autobuses lanzadera desde la Zona Franca, que está muy desaprovechada. Allí se donde se podría aparcar por un mínimo importe. Y eso haría que despertase la ciudad. En Navidad el alumbrado ha brillado por su ausencia y la asociación de comerciantes de Cádiz Centro es es la única que ha hecho algo por apoyar el comercio, por dar un ambiente de celebración y de alegría, por impulsar y levantar la ciudad. El gran reto del comercio es atraer a la gente, que salga a la calle y no se quede en su casa, comprando a golpe de click”.