Las rebajas se adelantan para paliar las pérdidas por el mal tiempo

¿quién se iba a comprar unas chanclas un día de lluvia? Hace escasas fechas, con el verano a las puertas, aún caía agua. De calor, más bien poco. Y mientras tanto, los comercios del sector textil tenían los almacenes llenos de prendas. Ayer, precisamente en nublada mañana, arrancaba la campaña de rebajas. Antes del 1 de julio, que siempre fue la fecha tradicional. Las franquicias tiran del carro y el pequeño comercio se ha apuntado al adelanto. "Esa es la gran novedad de este año. El mal tiempo que hemos tenido en la campaña previa al verano ha obligado a aprovechar más días de rebajas. El sector textil, sobre todo, se ha visto perjudicado y esperemos que en estas fechas el público se anime a comprar la ropa de verano que todavía no ha comprado", comentaba ayer Manuel Queiruga, presidente de Cádiz Centro Comercial Abierto.

"Muchos de nuestros asociados han tenido que poner las rebajas desde hace unos días. La ventas anteriores al verano han caído con el mal tiempo, sobre todo en ropa o calzado. No apetecía comprar ropa veraniega", admitía la gerente de Cádiz Centro, Beatriz Gandullo. A pesar de la oposición del pequeño comercio a la liberalización de las rebajas, "porque entendemos que no es favorable para nuestros intereses", según apuntaba Gandullo, el sector no tiene más remedio que seguir la estela de las grandes marcas, que también han adelantado el periodo de descuentos. El Corte Inglés y el grupo Inditex con Zara a la cabeza lo estrenaban ayer.

Las rebajas no son lo que eran. Dice Queiruga que han perdido "agresividad" porque ya existen muchas épocas de descuento durante el año. La estampa de cientos de personas esperando la apertura de un centro comercial para salir en jauría a llevarse las mejores gangas pertenece al pasado. Aunque a pesar de todo, el periodo de rebajas "sigue teniendo mucho éxito y se nota en los comercios, especialmente en los primeros días de julio".