El puerto de Cádiz dará un paso más hacia la excelencia con la electrificación de sus muelles

"No queremos quedarnos atrás. Queremos ser un puerto mediano pero eficiente y estar entre los mejores". Así iniciaba su discurso la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, antes de presentar un encuentro internacional sobre conexión eléctrica de barcos en puerto bautizado como OPS Meet Cádiz 2021.

Se trata de un acto de carácter internacional que ubicará una vez más a Cádiz en el mapa de los puertos que se plantean como prioridad la apuesta por la sostenibilidad y la digitalización. "No queremos dejar pasar esta oportunidad de trabajar desde el principio con el resto de los puertos en este tipo de apuestas por la sostenibilidad", insistía Teófila Martínez antes de decir que este proyecto de electrificación de varios de los muelles del puerto de Cádiz entra dentro de ese objetivo de estar entre los mejores, los más sostenibles y los más competitivos.

Será el próximo 8 de julio la fecha elegida para que el Parador hotel Atlántico de Cádiz acogerá el OPS On Shore Power Supply) Meet Cádiz 2021, encuentro en el que se analizará la viabilidad, las utilidades, lo beneficios y las posibles aplicaciones de éxito de este sistema para la conexión eléctrica directa de los buques, sobre todos los cruceros, durante su estancia en puerto y sus consecuencias y efectos positivos para el medio ambiente.

Junto a la presidenta de la APBC estuvo el presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC), José Luis García-Zaragoza, que quiso agradecer de manera directa a la Diputación de Cádiz por haber participado de manera directa en la organización de este evento, enmarcado en el programa DipuActiva 2021.

El sistema OPS no es otra cosa que una alternativa para reducir el impacto contaminante de los buques durante su estancia en los puertos, especialmente en lo que concierne a emisión de gases y nivel de ruido, que podrían evitarse mediante esta conexión eléctrica directa.

Este evento convocado para la semana que viene pretende dar a conocer y establecer sinergias de colaboración en el desarrollo de esta tecnología, de la que ya existen casos de aplicación con éxito en varios puertos europeos.

El diseño del programa de ponencias ha contado con la colaboración de Puertos del Estado, que está trabajando en el proyecto PS Masterplan. El principal objetivo de este proyecto es la elaboración de un plan director para el suministro de energía eléctrica a buques durante su estancia en puertos como el de Cádiz y ya se cuenta con el desarrollo de experiencias piloto en Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca.

La jornada contará con testimonios del puerto de Hamburgo, que ya lleva varios años con este sistema implantado

En las jornadas, entre las diez de la mañana y las dos y media de la tarde, se desarrollarán una serie de ponencias para abordar esta temática desde diferentes puntos de vista: Puertos del Estado, Endesa X, Schneider, empresas de ingeniería como Ghenova, la Armada Española, la Universidad de Cádiz y el puerto de Hamburgo como caso de éxito donde se aplica desde 2015.

La inscripción para asistir de manera presencial a esta jornada es gratuita hasta completar el aforo, con prioridad para los socios del Clúster Marítimo Naval de Cádiz. No obstante, las ponencias podrán seguirse también por streaming para todos aquellos interesados, que tendrán que inscribirse en infor@clusternavalcadiz.es

Teófila Martínez contó que el puerto de Cádiz lleva ya trabajando en el proyecto de la electrificación de los muelles desde finales de 2019 en colaboración directa con Puertos del Estado para así poder determinar la mejor fórmula para aplicar en un puerto como el gaditano.

Inicialmente se hizo un primer estudio para comprobar la viabilidad tanto técnica como económica de este nuevo sistema que concluyó con que este sistema OPS era el idóneo para una ciudad como Cádiz con un casco histórico tan cercano al puerto. Una de las alternativas era la conexión directa a la red general de la ciudad y la segunda pasaba por crear esa energía in situ, opción que inicialmente quedó excluida. "Queremos establecer el sistema que cuente con más respaldo, el más eficiente y el que menos problemas pueda dar", comentó Martínez durante su exposición ante los medios.

Pensando ya en este proyecto, la APBC apostó, a costa del puerto, la capacidad de la subestación de la Avenida de Las Cortes de Cádiz para así poder dar luz a la nueva terminal de contenedores.

La intención de la APBC es sacar a licitación la licencia de este servicio durante la segunda mitad de 2021. Inicialmente, la administración que preside Teófila Martínez pondrá un millón y medio de euros y se apuesta porque sea la iniciativa privada la que aporte los seis millones de euros restantes que hacen falta para poner en pie este nuevo y eficiente sistema de electrificación de los muelles.

"Si participa la iniciativa privada, mejor, pero, si no, sería el puerto de Cádiz el que asumiría los costes. "Se trata de una apuesta enérgica y Cádiz no se va a quedar detrás porque, aunque tengamos otro problemas más graves que solucionar, si no trabajamos en paralelo, no lograremos estar entre los mejores, de manera que nunca acabaremos y siempre estaremos instalados en la queja".

El plazo de la licencia será de 15 años y se plantea en exclusividad.

Teófila Martínez se mostró igualmente partidaria por que este proyecto sea totalmente transparente y tener siempre informados a toda la ciudadanía, porque "no es un proyecto que interesa a cuatro personas sino que se busca beneficiar no sólo al puerto sino a la ciudad en general y queremos ser nosotros los que demos la información necesaria para que se tenga siempre una opinión propia y no se dejen arrastrar por informaciones que puedan inducir a engaño". Martínez recuerda que "en algunas ocasiones, este tipo de opiniones ajenas han provocado la paralización de importantes proyectos".

El presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz (CMNC), José Luis García-Zaragoza hizo una somera presentación de lo que significa esta entidad nacida en julio de 2015 con el fin de promover, impulsar, dinamizar y desarrollar el sector marítimo naval de la comunidad autónoma de Andalucía con el máximo nivel de competitividad que se pueda alcanzar.

Otra de las intervenciones corrió a cargo de Raúl Quintana, tesorero del clúster, que se encargó de describir y enumerar las distintas partes con las que contará el encuentro internacional que tendrá como escenario el hotel Atlántico de Cádiz el próximo 8 de julio.