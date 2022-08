PSOE: “La paralización de la Ciudad de la Justicia de Cádiz demuestra otra mentira más del Partido Popular”

El portavoz del grupo municipal del PSOE, Óscar Torres, ha criticado las declaraciones realizadas por el nuevo consejero de Justicia, José Antonio Nieto, en las que afirma que el equipamiento previsto para la ciudad de la justicia de Cadiz es insuficiente y, por consiguiente, quedará paralizado.

“De nuevo la Junta de Andalucía deja a la ciudad de Cádiz en el vagón de cola de sus políticas e inversiones”, ha afirmado el portavoz, para quien la construcción de la Ciudad de la Justicia “no viene más que a sumarse a otras promesas incumplidas, como la rehabilitación de Valcárcel o la construcción del nuevo hospital regional”. Para Torres, la “excusa” de la falta de espacio es una “nueva patada hacia adelante a un proyecto importante para nuestra ciudad que sigue viendo cómo se construyen hospitales en otras capitales, o cómo se invierte en otras ciudades de la justicia, menos en la de Cádiz”. En esta línea, el portavoz ha hecho hincapié en que, mientras que para la Ciudad de la Justicia de Cádiz “piden terrenos gratis y sólo ponen excusas para paralizarla”, en Sevilla invierten más de 70 millones para adquirir el suelo donde edificar una nueva o destinan 27 millones para que la Ciudad de la Justicia de Málaga sea de cero emisiones.

El portavoz ha calificado como “sinsentido” que hace unos meses la Junta de Andalucía firmase el documento de cesión de los antiguos almacenes de Tabacalera y anunciase los detalles del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz y ahora, una vez que ya han pasado las elecciones, afirme que el proyecto no se adapta a las necesidades y es insuficiente. “Al final todo apunta a nueva mentira electoral, esa es la política del Partido Popular”, ha aseverado el Óscar Torres, “y quienes siguen perdiendo son los gaditanos y las gaditanas, los barrios de Loreto, La Laguna y Puntales, que sufren una nueva humillación por parte del PP”.

En esta línea ha destacado que “la única verdad es que Cádiz no es una prioridad para el nuevo gobierno de Moreno Bonilla”, una afirmación que para el portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Cádiz viene fundamentada en otros importantes proyectos abandonados por la Junta como es la rehabilitación de Valcárcel o la construcción del nuevo hospital regional. Respecto a Valcárcel, Torres ha recordado que el PP contemplaba su recuperación en el programa electoral de 2018, “pero ahora viene de decir que son otras administraciones las que deben poner el dinero, pese a que es su absoluta responsabilidad, ya que el Estatuto de Autonomía le da a la comunidad autónoma las competencias exclusivas en materia de universidad”, ha incidido. Así mismo, respecto a la construcción del Hospital Regional, ha aseverado que “no se ha avanzado absolutamente nada, pese a reiterados anuncios sobre trámites que han sido solo humo, el último unas mesas de trabajo a partir de septiembre para definir su plan funcional”.

“Lamentablemente poco podemos esperar los gaditanos y gaditanas del PP hacia nuestra ciudad, solo bloqueo en cada administración que gestionan y el no por el no, allá donde son oposición. Así lo vemos en el Ayuntamiento de Cádiz donde votaron no a los presupuestos, aunque eso habría podido suponer que la ciudad perdiera 10 millones de euros en inversiones; lo vemos en la Junta de Andalucía desde donde bloquean todos los proyectos de la ciudad; y lo vemos en el Congreso de los diputados, donde por último, han votado no a todas las medidas del decreto de ahorro energético, es decir han votado contra los bonos de transporte gratuitos, contra las ayudas a transportistas o contra el aumento de las becas, oponiéndose a medidas que habían pedido semanas antes y que se están adoptando en toda Europa, incluso por partidos de la derecha europea, para demostrar que son la oposición más incoherente de Europa”, ha finalizado Oscar Torres.