El PSOE denuncia en Cádiz la falta de avance en la obra de la Junta en la calle Alegría

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, junto con el secretario general del PSOE en Cádiz capital, José Ramón Ortega, ha denunciado la falta de seguimiento por parte de la Junta de Andalucía de las obras de rehabilitación de las viviendas públicas de la calle Alegría, junto a la plaza de los Cantes de Cádiz, una situación que está provocando incidencias diarias a parte de los vecinos, especialmente personas mayores y con movilidad reducida, que tienen serías dificultades para salir de sus casas por la falta de ascensores.

Tras una reunión mantenida con algunos de los residentes afectados, Torres ha criticado la “falta de planificación y de fiscalización” del gobierno de Moreno Bonilla en una actuación que acumula retrasos e innumerables molestias. “Resulta incongruente que una obra que venía, entre otras cosas, a mejorar la accesibilidad, haya provocado precisamente que algunos vecinos no puedan salir de sus domicilios porque los ascensores llevan meses sin funcionar”, ha lamentado el portavoz.

Parte de los vecinos le han trasladado a los socialistas sus quejas”, “llevan un año sin poder utilizar la azotea, el patio central está completamente levantado, convirtiéndose en una trampa que ya ha provocado caídas, y, lo que es más grave, llevan meses sin ascensores”. El portavoz socialista ha recordado que estas obras, licitadas por la Junta en noviembre de 2023 por 3,2 millones y adjudicadas en abril de 2024 por 2,59 millones, “parecen no tener ni dirección ni ritmo”.

El líder socialista ha señalado directamente la responsabilidad del gobierno andaluz. “La Junta de Andalucía no puede licitar una obra, adjudicarla y luego lavarse las manos y olvidarse de los ciudadanos. Su obligación es vigilar, fiscalizar que la empresa adjudicataria cumple con los plazos y las condiciones, y velar porque el impacto en la vida de los residentes sea el mínimo posible. Aquí está ocurriendo todo lo contrario”. Y también ha hecho alusión al alcalde de la ciudad, Bruno García, “que debe preocuparse por el bienestar de los gaditanos y exigir a la Junta mayor celeridad y eficacia en las obras”.

Insalubridad por los escombros

A los problemas de accesibilidad se suman otras graves deficiencias denunciadas por los vecinos, como la acumulación de escombros junto al edificio durante meses, “lo que ha generado un foco de insalubridad con presencia de ratas e insectos”, así como la falta de alumbrado en toda la zona, lo que genera inseguridad.

El portavoz ha querido recordar que fue precisamente el PSOE quien denunció el bloqueo inicial de este proyecto, que no arrancaba a pesar de contar con financiación. “Fue nuestra denuncia la que obligó a la Junta a mover ficha y licitar las obras. Y ahora, de nuevo, es el PSOE quien tiene que alzar la voz ante la nefasta ejecución de las mismas”, ha afirmado.

“Exigimos a la Junta de Andalucía que actúe de inmediato, que ponga orden en esta obra, que dé una solución urgente a la falta de ascensores y que establezca un calendario claro y definitivo para acabar con esta situación”, ha concluido Óscar Torres, quien ha asegurado que el PSOE seguirá al lado de los vecinos y llevará a cabo todas las acciones políticas necesarias “para que se les trate con la dignidad que merecen”.