El PSOE de Cádiz vuelve a instar a Ayuntamiento y Junta a abrir las pistas de los colegios por las tardes

El concejal del grupo municipal socialista y miembro del Consejo Rector del Instituto Municipal del Deporte (IMD), José Macías, ha solicitado al Ayuntamiento de Cádiz que establezca un convenio de colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía para permitir la apertura de las pistas deportivas de los colegios públicos en horario de tarde. Macías ha lanzado esta propuesta tras la aprobación, en el Consejo Rector del IMD celebrado este martes, de un convenio con esta misma delegación para ceder espacios deportivos municipales al IES Columela para que los alumnos del ciclo de grado superior de acondicionamiento físico puedan desarrollar parte de su formación.

“Celebramos que el IMD colabore con la Junta para facilitar la formación, pero este mismo espíritu de colaboración debe aplicarse para solucionar problemas enquistados en la ciudad como es la falta de instalaciones deportivas”, ha manifestado el concejal socialista.

Para Macías, el acuerdo con el IES Columela demuestra que la colaboración interadministrativa es posible. “Si es posible firmar un convenio para ceder instalaciones deportivas municipales a un instituto, es igualmente posible y necesario firmar un convenio para que la Junta ceda las pistas de los colegios públicos al Ayuntamiento y estas puedan ser usadas por los clubes y los vecinos por las tardes”, ha argumentado, “son las mismas administraciones involucradas, Ayuntamiento y Junta, así que es ya una cuestión de voluntad política porque ha quedado demostrado que el convenio puede firmarse”

Desde el PSOE se lleva insistiendo en esta medida desde hace años como una solución viable para paliar el déficit de espacios que sufre la ciudad. “Los propios clubes deportivos nos trasladan continuamente que las horas que concede el IMD son insuficientes, lo que limita su capacidad de crecimiento y deja a muchos niños, niñas y jóvenes sin poder practicar deporte”, ha señalado Macías. La apertura de los centros educativos permitiría ampliar de forma significativa la oferta de pistas disponibles, aliviando la saturación de las instalaciones municipales.

Finalmente, José Macías ha instado al equipo de Gobierno a “tomar ejemplo de la vía de colaboración que se ha abierto hoy” y a iniciar de inmediato las conversaciones con la delegación de Educación para hacer realidad una propuesta “de sentido común, factible y tremendamente beneficiosa para el conjunto de la ciudadanía gaditana”.