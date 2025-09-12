El PSOE de Cádiz acusa a Bruno García de ser el responsable del "caos en el servicio de Ayuda a Domicilio"

El portavoz del Grupo Municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha señalado directamente al alcalde, Bruno García, como "el único responsable" de la grave crisis generada en el servicio de Ayuda a Domicilio tras la presumible renuncia de la empresa concesionaria a continuar prestando el servicio. Para Torres, esta situación es la consecuencia directa de la "inacción y la nefasta gestión de un alcalde que da la espalda a los servicios públicos esenciales".

El portavoz socialista ha mostrado su profunda preocupación por el futuro de las más de 300 trabajadoras que se enfrentan a una situación de "total incertidumbre y angustia". "Bruno García tiene la obligación de ofrecer una respuesta inmediata y tranquilizadora a estas profesionales que cada día cuidan de nuestros mayores y personas dependientes", ha aseverado Torres. Desde el PSOE se exige al alcalde que dé un paso al frente y ponga sobre la mesa la única solución real y definitiva a este problema: la municipalización del servicio. "Llevamos años advirtiendo que el modelo de privatización es precario e inestable. La gestión pública directa es la única vía para garantizar unas condiciones laborales dignas para la plantilla y una prestación de calidad para los usuarios", ha insistido.

Para Óscar Torres, lo ocurrido en Ayuda a Domicilio no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón de "desgobierno absoluto" que se ha instalado en la ciudad. "Cádiz está sumida en el abandono. Lo vemos cada día con la crisis de la limpieza, con barrios enteros que presentan una imagen de dejadez lamentable, y lo sufrimos con el caos de los autobuses urbanos, con vehículos que se averían constantemente y un servicio que no responde a las necesidades de los gaditanos", ha denunciado el líder socialista.

"El gobierno de Bruno García se caracteriza por su incapacidad para fiscalizar a las empresas concesionarias y por su falta de liderazgo a la hora de afrontar los problemas. Su única estrategia es mirar hacia otro lado y culpar al pasado", ha criticado el portavoz.

El portavoz socialista ha exigido al alcalde que "deje de eludir sus responsabilidades y ponga en marcha de una vez por todas el expediente para la municipalización". "Desde el Partido Socialista seguiremos defendiendo los servicios públicos y estaremos al lado de las trabajadoras para que esta situación se resuelva de manera justa y definitiva”, ha concluido.