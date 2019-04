El proyecto de Ciudad de la Justicia, pendiente de veredicto

Las partes insisten una y otra vez en sus tesis. De un lado, que el proyecto estaba listo a la espera de empezar la obra; de otro lado, que no se ha hecho ningún trámite y que, por lo tanto, no existe proyecto como tal. Y el caso sigue a la espera de un veredicto final, mientras Cádiz espera definir qué va a ocurrir con la Ciudad de la Justicia.

Mientras el Ayuntamiento insiste en que había un convenio de cesión de espacios firmado con la Junta y un anteproyecto presentado en la administración autonómica gobernada por el PSOE, el Partido Popular insiste también en que nada de eso es cierto, y el equipamiento dibujado en los antiguos depósitos de tabaco no cuenta con ningún documento en vigor. De hecho, los populares han señalado un nuevo problema que impediría cualquier actuación en el amplio equipamiento de Loreto: el PGOU actual impide ese nuevo uso como Ciudad de la Justicia. Y para revertir esta situación, se hace necesario convocar un Pleno del Ayuntamiento que de luz verde a ese cambio de uso en la planificación urbanística.

Así lo ha manifestado ya el delegado territorial de Justicia, Miguel Rodríguez. Y lo reafirmó ayer el PP local. Por lo tanto, los actuales responsables del Gobierno andaluz estarían a la espera de que el Ayuntamiento gestionara el cambio de uso de los antiguos depósitos para poder albergar la Ciudad de la Justicia antes de adentrarse en el proyecto –cuyos planos y datos ya se aportaron en tiempos del socialista Fernando López Gil como delegado del gobierno de la Junta en Cádiz–.

Al hilo de esta situación, de hecho, el concejal José Blas Fernández ha señalado que desde el pasado mes de enero tiene solicitado al alcalde la documentación relativa al protocolo de colaboración suscrito en su día con la entonces consejera de Justicia, Rosa Aguilar, y al expediente que se haya remitido a la Junta. “Aún no me ha contestado nada, y si fuese verdad que hay algo al respecto, ¿por qué no me ha contestado en estos cuatro meses?”, se pregunta José Blas Fernández, convencido de que González “busca una nueva polémica en puertas de las elecciones”.

Esta parálisis en la que el PP insiste que se haya el proyecto de los depósitos de tabaco daría alas a los populares para retomar ese proyecto en Tolosa Latour, como prometió el ahora parlamentario Bruno García y en sintonía con la reclamación de los abogados. Pero hasta que no haya un veredicto final sobre el proyecto de Ciudad de la Justicia, las partes implicadas siguen con este fuego cruzado de defensas y acusaciones.