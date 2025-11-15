El próximo 1 de diciembre se entregan en Cádiz los XXIV Premios a la Mejor Trayectoria Educativa

El próximo lunes 1 de diciembre tendrá lugar, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz, el acto de entrega de la XXIV Convocatoria “Premios a la Mejor Trayectoria en Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente de Personas Adultas”, que todos los años organiza la delegación Municipal de Enseñanza, dirigida por el concejal José Manuel Verdulla.

Esta entrega se hará a alumnos y alumnas que terminaron sus estudios en el curso 2024/2025, y que fueron elegidos por el Consejo Escolar Municipal en reunión celebrada el pasado 1 de octubre de 2025.

Con estos premios la delegación municipal de Enseñanza pretende estimular a los estudiantes en su recorrido académico, reconociendo tanto el trabajo del alumnado como el de la comunidad educativa tanto en la formación de nuestra juventud, para que en el futuro sean personas responsables y profesionales cualificados, como en el apoyo a las enseñanzas que permitan a las personas adultas su reencuentro con el mundo educativo, apreciando el esfuerzo que representa volver a las aulas.

En estos premios se valoran todos los aspectos del desarrollo integral de los alumnos: superación de dificultades personales y/o académicas, valores humanos, implicación en temas sociales, simultaneidad de los estudios oficiales con otros estudios y/o actividades, evolución académica, etc.

Por cada categoría se entrega un premio consistente en un ordenador portátil (cinco en total), financiados por El Corte Inglés, Diputación de Cádiz, Aguas de Cádiz, Eléctrica de Cádiz y la Delegación Municipal de Enseñanza.

Igualmente, la delegación municipal de Enseñanza concede 5 distinciones entre todos los candidatos presentados, consistentes en un cheque regalo para la adquisición en El Corte Inglés de material informático y/o bibliográfico, por importe de 300 euros cada uno.

En esta edición los ganadores han sido los siguientes:

PREMIOS:

-Educación Secundaria: Christian Jesús Pazos Benítez, I.E.S. Fuerte de Cortadura.

-Bachiller: Marta Andrea García Navas, I.E.S. Cornelio Balbo.

-Formación Profesional: Aitana Villate Rodríguez, I.E.S. Rafael Alberti.

-Formación Profesional Básica: Armando Moreno Muñoz, I.E.S.Rafael Alberti

-Educación Permanente de Personas Adultas: Cristina Vera, I.E.S. Columela.

DISTINCIONES:

-Luca Díaz-Ibáñez Sánchez, Colegio Amor de Dios.

-Carla Sofía Martín Barrena, Colegio Esclavas S.C.J.

-Sergio Denis Rodríguez, I.E.S. San Severiano.

-Abd El Mouati El Farsaoui, I.E.S. San Severiano.

-Luis Miguel Rodríguez Gallardo, Educación Permanente de Personas Adultas, I.P.E.P. Cádiz.

Los centros que han participado en esta convocatoria, presentado un total de 20 candidatos, han sido los siguientes: I.E.S. Columela, I.E.S Cornelio Balbo, I.E.S. Fuerte de Cortadura, I.E.S. La Caleta, I.E.S. Rafael Alberti, I.E.S. San Severiano, Colegio Amor de Dios, Colegio Esclavas S.C.J., Colegio María Auxiliadora, Colegio Salesianos San Ignacio, I.P.E.P. Cádiz y I.P. Fernando Quiñones.

En la misma reunión del Consejo Escolar Municipal también se abordó la elección de la AMPA destacada por su trabajo e implicación en el proceso educativo, que ha recaído en la AFA AMPASUR del C.E.I.P. Campo del Sur.

Asimismo, en reunión del Consejo Escolar Municipal celebrada el 30 de junio de 2025, se acordó entregar la Distinción a la persona grupo o entidad que haya destacado por su labor educativa a la Asociación Gaditana de Espina Bífida e Hidrocefalia (AGEBH), por su contribución para velar por los intereses y necesidades de los familiares y las personas con espina bífida e hidrocefalia y otras discapacidades afines de la provincia de Cádiz.

Ambas distinciones consisten en sendas placas que serán entregadas a las dos entidades en este mismo acto.