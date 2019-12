... Y lo que nos espera para la próxima década

Visto cómo ha ido evolucionando la década que ahora concluye, con tantos imprevistos, sorpresas, alegrías y desiluciones, resulta complicado hacer una predicción para los años veinte que ahora se inician. Sin embargo, quedan en la cartera una serie de proyectos pendientes de los años diez que deberían de hacerse realidad en el nuevo decenio porque es de suponer que el gafe que tiene Cádiz con diversas administraciones tendrá que terminar algún día.

Por lo pronto la gran pregunta es qué va a pasar en el 2023. Ese año, por el mes de mayo, volverán a celebrarse elecciones municipales. El compromiso de José María González Kichi es mantenerse en el cargo como alcalde ocho años como máximo, antes de retornar a su trabajo como profesor de instituto.

Más allá de los aciertos o fracasos de la gestión del gobierno de izquierdas, su gran activo es y será Kichi, como Teófila Martínez lo era para el PP y como lo fue Carlos Díaz para los socialistas. Si el gobierno de Adelante Andalucía logra cerrar su segundo mandato con un mejora generalizada de la ciudad en todos sus aspectos, sin duda la coalición no debería de correr el riesgo de perder el poder por un cambio en el cartel.Cabe pensar entonces, con el enorme margen de error que supone hablar de política con más de tres años de antelación, que se podría poner sobre la mesa que el primer mandato, o buena parte del mismo, sirvió de aterrizaje en la función pública y ha sido a partir de 2019 cuando ha podido desarrollarse su programa. Es una posibilidad.

Salvo catástrofe, en esta década Cádiz sabrá si se construye el nuevo Hospital Regional en los terrenos de CASA. Ya llevamos esperando quince años, tiempo más que suficiente. Los mismos que espera la Ciudad de la Justicia.

Que al final de esta década que termina por fin se haya reactivado la venta de Tiempo Libre, propiedad de la Junta que es también la responsable de los otros dos proyectos, para su conversión en un hotel privado no tiene porque ser el primer paso para el desarrollo de estas viejas operaciones. Al fin y al cambio tanto en el Hospital como en la Ciudad de la Justicia, la Junta tiene que poner mucho, mucho dinero sobre la mesa, mientras que con el hotel ha ganado dinero. A la espera de que se aclaren desde la administración regional, sí está claro que en el inicio de los años veinte la tensión entre el Ayuntamiento y la Junta va a persistir mientras no se solventen estas grandes operaciones de evidente calado ciudadano.

El primer tramo de la década va a ser esencial para asentar el plan de movilidad iniciado con fuerza por el Ayuntamiento. Con el carril bici ya casi concluido, este mismo año se afronta la rehabilitación integral de la plaza de España, con un proyecto potente, abierto a la ciudad y ejemplo de lo que, esta década también, será la necesaria peatonalización y reforma de Canalejas, como la gran puerta de entrada a Cádiz desde el mar.

Serán en los muelles donde se produzca la gran transformación urbana que incidirá en la propia evolución de la ciudad más allá de los límites de la nueva década.

Tras años de estudios y debates, da la sensación de que esta operación va para adelante. Contamos con la ventaja de un Ayuntamiento que tiene claro lo que busca para la ciudad y con una presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, que, como alcaldesa que fue durante veinte años tiene a Cádiz en la cabeza. En esta ocasión las divergencias ideológicas parecen que afortunadamente han quedado a un lado y ambas instituciones asumen la necesidad de sacar adelante lo más pronto posible este proyecto .

No obstante la misma ciudad debe asumir que la integración de estos 300.000 metros cuadrados en la trama urbana no es cosa de un día. Todo empezará tras el traslado de los contenedores a la nueva terminal, por lo que no es precipitado adelantar que cuando estemos en diciembre de 2029 aún se estén dando los últimos retoques a la urbanización de estos terrenos. La cuestión es que veamos máquinas trabajar pronto.

Operaciones de microcirugía

Cabría esperar también la presencia de máquinas en todo el terreno afectado por la Plaza de Sevilla. Tal vez sea este un deseo más utópico si contamos las decenas de artículos publicados por este Diario en veinte años contando el inconcluso desarrollo de esta operación. El avance logrado por el Ayuntamiento en los últimos meses se ha visto paralizado por la falta de gobierno central, lo que supone otro problema añadido.En este bloque de eternos proyectos ciudadanos está otro clásico de estas páginas: la reordenación del polígono exterior de la Zona Franca al que se le añade el anexo de la antigua Altadis.

El diseño de la ciudad, a base de operaciones de microcirugía en su mayor parte, va a estar sometida a los dictados del que será el Plan de Ordenación Urbana laborado por el gobierno de Adelante Andalucía. Su confección se iniciará pronto, aunque es cierto que el proceso administrativo hasta su definitiva aprobación es largo. Pero sin duda será un cambio profundo respecto al Plan de 2012, hoy en vigor y diseñado por el último gobierno del PP.

En este modelo de ciudad deberá jugar un papel relevante un Campus universitario más dinámico y más implicado en la vida social y cultural de la capital.

Quedará por ver si todas estas actuaciones y otras que no se citan son lo suficientemente efectivas para parar la sangría de pérdida de habitantes que nos acompaña desde hace treinta años. Si mantenemos el ritmo de despoblación de los últimos ejercicios en 2029 estaríamos a punto de perder los seis dígitos.