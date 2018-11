Procasa informa sobre las ayudas al alquiler de la Junta

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha informado de que la empresa municipal Procasa abrirá un punto de información ante la apertura de la convocatoria de Ayudas al Alquiler abierta por la Junta de Andalucía para personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad de Andalucía.

Eva Tubío ha explicado que, con el objetivo de facilitar el acceso a estas ayudas, se atenderá a toda aquella persona que se quiera acoger a esta convocatoria para el ejercicio 2018, para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados y jóvenes en Andalucía que ha hecho pública esta semana la Junta. Se puede acoger a este tipo de ayudas cualquier persona física titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, o la que tenga atribuido ese derecho.

Se amplía a tres años el tiempo de concesión

Entre las novedades de esta convocatoria, Tubío ha señalado que las nuevas normas amplían a tres años la concesión de estas subvenciones y eliminan la exigencia de concurrencia competitiva para reducir su tramitación. De tal manera que las ayudas se concederán mediante el procedimiento ordinario iniciado a solicitud de la persona interesada y, en esta ocasión, se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, lo que agilizará su proceso de tramitación y concesión.

Entre los requisitos se encuentra ser titular de contrato de arrendamiento vigente de vivienda habitual en el momento de la solicitud, haber sido depositada la fianza de dicho contrato en la Junta de Andalucía, destinar la vivienda a residencia habitual y permanente, ocuparla y estar empadronado/a en ella, que el importe mensual de la renta no sea superior a 600 euros, no tener relación de parentesco o sociedad con la persona arrendadora, en primer o segundo grado y no ser propietarios de otra vivienda salvo casos excepcionales por indisponibilidad o inaccesibilidad.

Más información, en el teléfono 956 808 396 de 8.30 a 13.30 horas.

También es necesario tener ingresos inferiores no superiores a 2,50 IPREM en el caso general; a 3.00 IPREM para familias numerosas generales o con personas con discapacidad; a 3,50 IPREM para familias numerosas especiales o con personas con discapacidad especial; o a 3,00 IPREM si los ingresos de la Unidad de Convivencia superan el CLIUC; no tener otras ayudas para la misma finalidad o estar cobrando la Renta Básica de Emancipación y, en caso de solicitar un incremento de la ayuda general por condición de especial vulnerabilidad, aportar Informe acreditativo de los Servicios Sociales municipales.

Al entender lo importante que puede ser para muchas familias gaditanas acogerse a este tipo de ayudas, Procasa ha habilitado un punto de información en sus propias oficinas con el objetivo de asesorar y ayudar a tramitar toda la documentación necesaria para solicitarlas. Para ello se deberá pedir cita en la propia oficina ubicada en las bóvedas de Santa Elena o en

Desde Procasa estiman que existe una demanda de alrededor de 2.000 familias que actualmente residen en viviendas públicas municipales y que podrían acogerse a esta convocatoria de ayudas, por lo que se va a facilitar su trámite. Es por esto que ya se ha procedido a enviar una carta informativa sobre el proceso abierto.