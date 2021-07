El primer teniente de alcalde de Kichi ordenó el desalojo de Podemos de su sede

Más allá de las críticas directas y expresas en redes sociales a determinados aspectos de la gestión del Equipo de Gobierno, la ruptura de José María González, Kichi, y sus seguidores, con su antiguo partido, con aquel que alcanzó en 2015 la Alcaldía de Cádiz, se va haciendo cada vez más pública y más dolorosa, si cabe.

El penúltimo episodio de esa separación malavenida que no se sabe cuando romperá en divorcio ha sido la orden de abandono o desalojo de la sede que tenía Podemos Cádiz desde 2017 en la calle San José, esquina con Benjumeda.

El local fue alquilado, en nombre de Por Cádiz Sí Se Puede –un partido local creado bajo la órbita de Podemos para concurrir a las elecciones municipales de 2015– por el hoy primer teniente de alcalde, Demetrio Quirós, entonces uno de los dirigentes de la formación morada en la ciudad. Y ha sido, según ha podido saber este periódico, el propio Quirós, quien le ha comunicado verbalmente y de manera irrevocable a los responsables de Podemos Cádiz –parece ser que en una reunión en unas dependencias municipales– que en junio se acabó el contrato y que no seguirán pagando los alrededor de 1.500 euros al mes que costaba el local, agua y luz incluidas.

Se ha comunicado sólo verbalmente porque en ningún momento Por Cádiz Sí Se Puede ni Demetrio Quirós ni la propiedad accedieron a emitir notificación o resolución por escrito al respecto, pese a que se venía solicitando con insistencia por parte de Podemos Cádiz, según explicó a este periódico Vicente Camacho, actual portavoz de la formación morada. Además, ha sido de manera irrevocable porque no se les ha dado ninguna otra alternativa ni ampliación del plazo para abandonarlo, más allá de la sugerencia de que llegasen a un nuevo acuerdo con la propiedad.

Camacho reconoce que no fue fácil al principio saber qué derechos les asistían a los de Podemos respecto al alquiler, pero que todo se aclaró cuando se supo que el titular del contrato lo era en nombre de “ese partido instrumental creado para las elecciones de 2015”.

El tono del comunicado que emitió hoy Podemos Cádiz no deja lugar a dudas de que ha sido una decisión sangrante: “Este parón obligado no nos va a amedrentar. Este nuevo obstáculo, el enésimo puesto en el camino por viejos compañeros de viaje, que no eran compañeros y que sí nos dieron un buen viaje, no va a impedir que sigamos luchando de la mano con la sociedad gaditana”.

“Nos vamos del local de la calle San José 51 con una sonrisa por todos los buenos momentos vividos aquí, pero también con la necesidad de soltar lastre y dejar atrás ese mismo pasado que se tornó en engaño por quienes un día dijeron ser de los nuestros”, añade Vicente Camacho en el comunicado.

Pero lo que más duele a los de Podemos Cádiz es la imposibilidad de seguir prestando en su sede servicios a los ciudadanos más vulnerables. “La irresponsabilidad de todos estos acontecimientos, que nos dejarán en la calle durante un tiempo va a impedir, entre otras cosas, que sigamos prestando servicios como los de gestión del Ingreso Mínimo Vital o el asesoramiento en la ayuda al alquiler, que nuestra organización efectuaba de manera totalmente gratuita y que hasta la fecha había ayudado a más de 150 familias gaditanas”, añaden.

Pero ya están en pleno proceso de búsqueda de otro local, que quizá encuentren en alguna barriada de Extramuros, para continuar “siendo eso que hemos sido siempre: Cádiz, ciudad, barrio y calle. Donde las ínfulas de poder y sillones no nos harán olvidar para lo que llegó esta formación al panorama político local”, rematan en el comunicado.