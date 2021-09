¿Son los préstamos online una buena solución de financiación?

Los préstamos online se han posicionado en los últimos años como una opción financiera muy popular debido a sus múltiples ventajas. No obstante, solicitar dinero a través de esta fórmula también presenta algún aspecto a controlar muy de cerca, pues puede revertir en situaciones peligrosas.

Si aún no sabes qué son este tipo de préstamos y créditos es porque no has estado muy atento a los medios de comunicación o la publicidad en internet. A diario aparecen en muchos anuncios como la solución perfecta para conseguir dinero de manera rápida y sencilla.

¿Qué son los préstamos rápidos?

Este vehículo financiero no es más que la entrega de dinero de manera prácticamente inmediata y sin apenas requisitos ni trámites administrativos a cumplir. Para solicitar uno de estos préstamos basta con ser mayor de edad, disponer de una cuenta bancaria en la que se entregará el dinero y rellenar datos personales para facilitar la comunicación.

En internet aparecen decenas de plataformas que operan con este sistema y todas ellas funcionan de una manera muy similar. Al solicitante le basta con seleccionar la cantidad de dinero a recibir y el tiempo de devolución. En la mayoría de los casos, en menos de 24 horas está disponible el dinero.

Se trata de operaciones que se pueden realizar de manera sencilla, completamente online, y donde no es relevante el historial crediticio. De hecho, muchas de estas plataformas conceden financiación a personas y empresas que atraviesas dificultades económicas, como por ejemplo aquellas que están inscritas en listados tipo ASNEF.

¿Cómo seleccionar la plataforma en la que solicitar el préstamo?

La popularidad de estas plataformas y el interés que han generado en los clientes ha servido para que aparezcan nuevas herramientas de este tipo. Muchos usuarios han perdido el miedo a operar financieramente a través de internet, lo que ha impulsado una edad de oro para estos préstamos online.

A su vez, todo esto ha propiciado que sean las entidades bancarias tradicionales las que se muestren más abiertas en sus políticas de financiación. Hoy día es extraño que una entidad financiera trabaje exclusivamente de modo presencial, offline. Hay incluso bancos que operan únicamente a través de internet.

El resto, los que combinan el mundo offline y online, suele ofrecer líneas de crédito y préstamos preconcedidos a sus clientes, una forma de añadir vinculación y permanencia en la relación, pero a cambio de entregar de manera pronta cantidades considerables de dinero.

Toda esta revolución en la concesión de financiación a través de internet ha permitido también que aparezcan herramientas como Loando.es, una empresa que actúa a modo de comparador de préstamos online. En su portal los usuarios pueden comprobar y comparar de manera sencilla no solo las ofertas de préstamos rápidos, sino también las de tarjetas de crédito o líneas de crédito.

Loando.es incluso va más allá, sirviendo como guía en internet para comprobar la idoneidad de algunos de los bancos (https://loando.es/bancos) con mayor presencia en España.

En el caso de los préstamos, la utilidad que tiene esta web es que permite al usuario acceder desde una misma web a todas las plataformas que ofrecen financiación, sin tener que buscar en el navegador cada una de ellas de manera independiente.

Con respecto a los bancos online, uno de los que más interés atrae por parte de los consumidores es Evo, que se anuncia como banco online sin comisiones en tarjetas de débito y crédito. Además, afirman estar disponibles para sacar dinero de manera gratuita en cualquier parte del mundo.

Financiación a través de internet, una posibilidad interesante, pero bien estudiada

Los préstamos rápidos destacan por su facilidad de concesión. En efecto, son muy rápidos, pues una vez se haya aprobado la operación el dinero llegará a la cuenta bancaria en el plazo de unos minutos.

Por otra parte, son muy accesibles y están libres de papeleo. Desde cualquier dispositivo con conexión a internet se pueden solicitar, sin tener que entregar papeles ni trámites administrativos, ni tan siquiera aval. Al pedir un préstamo de este tipo solo hace falta el DNI y el número de cuenta bancaria. Solo en algunos casos se demandará demostrar ingresos recurrentes.

Sin embargo, todas estas aparentes ventajas tienen la contrapartida de que los intereses a pagar son más elevados que con las fórmulas tradicionales de financiación. Esto implica hacer uso de ellos con cautela, teniendo siempre la certeza de que se va a poder devolver el dinero a tiempo y usarlos únicamente como opción de urgencia.

Por lo general, y siempre que se trate de cantidades pequeñas o de mediana cuantía, el tiempo de devolución puede ser de varias semanas. Es esto lo que los convierte en una solución para cubrir asuntos de falta de liquidez inmediata o bien para permitirse algún capricho, pero solo cuando se esté en disposición de poder hacer frente a las condiciones impuestas por la plataforma.