El presidente de Radio Taxi, Rafael Reyes Torrejón, admite que existe un problema con los taxis adaptados en la ciudad. Reconoce que es muy difícil encontrar vehículos disponibles cuando llaman los clientes con problemas de movilidad y que existen muchas quejas por parte de estos usuarios, pero "no puedo consentir que nos echen la culpa y se diga que Radio Taxi ha creado este problema porque es todo lo contrario. Esta asociación es la que está intentando solucionar este problema que en realidad lo han creado los propios taxistas con vehículos adaptados, porque no están cumpliendo con los servicios para los que se les concedió la licencia". Se refiere así a las declaraciones de Diego Sánchez Periñán, un taxista con licencia de vehículo adaptado, publicadas en este periódico en las que responsabilizaba a Radio Taxi de la situación.

Rafael Reyes quiere dejar claro que "Radio Taxi es una asociación de taxistas para dar servicio a los clientes que llaman por teléfono, y la función de las operadoras es coger las llamadas de los clientes y trasladarlas a los taxistas". Explica que hay clientes que piden coches concretos (que tengan maletero amplio, que sean altos o que estén adaptados para personas con discapacidad, entre otras características) "y la operadora actúa según los coches que hay disponibles. Si no hay ninguno con las características que solicitan, se les recomienda que llamen más tarde por si hay alguno disponible". Afirma que con los que más problemas hay es con los adaptados "porque todos los días hay dificultades para encontrar alguno disponible".

Ante esta situación, Diego Sánchez aportaba como solución facilitar el teléfono de los taxistas a los clientes, como se hacía antes, o aceptar las licencias de 5+1 plazas que ofrece la Junta de Andalucía, una opción –esta última– que, según Sánchez, Radio Taxi se negó a aceptar.

Rafael Reyes asegura que "Radio Taxi no se ha negado a aceptar las licencias de 5+1 plazas; solamente ha contestado a la solicitud del Ayuntamiento de conceder 12 licencias nuevas de coches adaptados de siete plazas". En este sentido, argumenta que el Reglamento Andaluz del Taxi daba un plazo a todos los ayuntamientos de Andalucía para que el 5% de la flota de taxis de la ciudad fueran vehículos adaptados, dando la opción a los taxistas que quisieran de transformar sus vehículos de cinco plazas en uno adaptado de 5+1 plazas. Ese plazo terminó en noviembre de 2017 sin que ningún taxista de la capital gaditana solicitara esa opción. Entonces, el Ayuntamiento, como tenía solicitudes de vehículos de siete plazas para conseguir una licencia de taxi adaptado, "para evitar posibles sanciones de la Junta, optó por conceder esas licencias". Añade que el Reglamento también contempla la posibilidad de que en ciudades con determinadas características se puede ampliar hasta un 10% de la flota de taxis las licencias para vehículos de siete plazas. "Eso es lo que ha aprobado ahora el Ayuntamiento, y estamos esperando el visto bueno de la Junta para los servicios interurbanos".

Reyes quiere dejar claro que "Radio Taxi nunca se va a negar a que el Ayuntamiento dé las licencias de 5+1 plazas porque no existe un límite máximo, sólo existe un mínimo, que ya está cubierto". Y dice que los taxistas prefieren coches de siete plazas "porque tienen más cuota de mercado que los de 5+1".

Sobre facilitar el teléfono de los taxistas a los clientes, afirma que "antes solo había dos adaptados y ahora son muchos más, y no vamos a dar solo el número de algunos. Además, los propios taxistas no quieren que se facilite sus números a los clientes". Sostiene que la junta directiva de Radio Taxi ha ofrecido a estos taxistas hacer reservas con una hora de antelación, "pero se han negado porque no quieren comprometerse por si les sale otro servicio mejor".

Rafael Reyes confirma que hay taxistas con vehículos adaptados que no hacen servicios para personas con discapacidad, sino que aprovechan las siete plazas para llevar de excursión a grupos de turistas. Así, declara estar "totalmente de acuerdo" con Diego Sánchez cuando éste dice que a los vehículos adaptados que no cumplen los servicios para los que se les dieron las licencias "hay que revocarles esas licencias".

Señala que otro aspecto que no cumple la mayoría de los vehículos adaptados en Cádiz es el tamaño exigido. Así, expresa que "desde Radio Taxi se está exigiendo al Ayuntamiento que se cumplan las medidas legales que tienen que tener estos vehículos, porque hay muchas quejas de usuarios que tienen que ir con la cabeza doblada, ya que no caben en los coches".

El presidente de Radio Taxi tiene la "opinión personal" de que el problema que existe con los taxis adaptados se solucionaría si no hubiera límite de licencias de vehículos adaptados de siete plazas. Y cree que el Ayuntamiento "se tiene que implicar para solucionar esta situación, porque desde la asociación no se le puede obligar a un compañero a trabajar de una determinada manera. Debe ser el Ayuntamiento el que garantice el servicio de los discapacitados".