La ciudad prepara la llegada de los cuatro cruceros de Fred Olsen

La ciudad se prepara para acoger el próximo lunes un acontecimiento único. La naviera noruega Fred Olsen traerá al muelle gaditano sus cuatro cruceros para celebrar su 170 aniversario. La iniciativa, que ya ha vivido otras ediciones, recala esta vez en Cádiz. Por ello, Cádiz Centro Comercial Abierto ha preparado una cartelería especial de bienvenida a los cruceristas que se va difundir entre los buques a través del touroperador que los trae. Treat yourself in Cádiz reza en el cartel. Algo así como Date un capricho en Cádiz, "Cada comercio asociado que lo desee va a contar con promociones y ofertas para ese día", explicaba ayer Manuel Queiruga, presidente de este colectivo de comerciantes. Cádiz Centro animará a sus asociados a mantener sus puertas abiertas a la hora del almuerzo, "aunque luego cada uno, como es lógico, puede elegir libremente si hacerlo o no".

El programa desarrollado por Fred Olsen para su fiesta en la ciudad se denomina Captains in Cádiz, ya que los capitanes de los cuatro buques serán los encargados de dirigir los eventos que la compañía noruega tiene previsto organizar. Colaboran además en esta celebración la Autoridad Portuaria, la Diputación y el Ayuntamiento de Cádiz. La empresa Arq Patrimonio diseña el proyecto. Los cruceros llegarán al muelle sobre las ocho de la mañana. Cádiz Centro y la Asociación de Empresas Turísticas de Cádiz ofrecerán guías a los viajeros. La cámara oscura de la Torre Tavira hará lo propio con descuentos para los cruceristas y entrada libre para los tripulantes.

La naviera Fred Olsen Cruise Lines, vinculada a Cádiz desde 1997, traerá a la ciudad sus cuatro barcos: Balmoral, Braemar, Boudicca y Black Watch. El primero de ellos fue remodelado en los Astilleros de Cádiz, de donde salió a finales de enero de 2008 con una nueva imagen, tanto interior como exterior. "Sabemos que, para muchos de nuestros cruceristas, Cádiz es punto culminante de su ruta con nosotros, y la ciudad es famosa por su arquitectura histórica, cálida bienvenida y generosa hospitalidad", señalaba hace escasas fechas la naviera europea.

La reunión de familia de la flota de esta compañía ya se realizó en el puerto noruego de Bergen en el verano del año 2015. Después de la capital gaditana, el próximo 10 de septiembre, la iniciativa se repetirá en Funchal (Madeira) en abril de 2020.